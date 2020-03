L’aide d’Ottawa pour les agriculteurs reçue avec scepticisme en Saskatchewan

Henri Stringer indique que les effets de la crise actuelle, qui secoue le monde entier, ont nui grandement à son travail au cours des derniers mois.

Il précise que les mois de janvier, février et mars sont habituellement synonymes d’une période importante pour la vente de ses produits biologiques. Or, l’agriculteur souligne n’avoir rien vendu depuis le début de l’année. Heureusement, dit-il, la situation tend à s’améliorer.

Maintenant, il y a quand même une certaine demande, parce qu’il y a une poussée de gens qui veulent avoir des produits à la maison , mentionne Henri Stringer, qui se dit notamment incrédule concernant les mesures annoncées par Ottawa.

Je suis toujours [sceptique] quand on entend des annonces de 5 milliards de dollars. Ça n’arrive pas souvent, alors je me pose des questions , poursuit-il.

Une aide financière appréciée mais insuffisante, estime l’ APAS Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan

Lundi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé qu’Ottawa accorderait des prêts supplémentaires de 5 milliards de dollars à l’industrie agricole afin d’aider les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires qui éprouvent des problèmes de liquidité, notamment, à garder la tête hors de l’eau pendant cette période d’instabilité.

Todd Lewis, président de l’ APASAssociation des producteurs agricoles de la Saskatchewan et lui-même agriculteur, s’est dit heureux de la mesure fédérale, affirmant que les agriculteurs doivent savoir que des fonds sont accessibles pour leur permettre de semer en ce début de printemps.

Néanmoins, il s’attend à ce que d’autres annonces semblables soient faites par Ottawa au cours des prochaines semaines, pour assurer la viabilité de l’économie agricole canadienne .

Nos revenus agricoles nets ont chuté de plus de 40 % au cours des deux dernières années, et de nombreuses exploitations agricoles ont été touchées par les faibles prix des produits de base, le mauvais temps et les perturbations dans les secteurs du commerce et du transport , déclare Todd Lewis.

Avec la COVID-19, nous vivons une instabilité économique sans précédent, et nos programmes de gestion des risques ne fournissent pas un soutien financier adéquat. Nous avons besoin de mesures supplémentaires , conclut-il.

Avec les informations d’Elsie Miclisse