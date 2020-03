Le bureau de santé de Windsor demande un renforcement des restrictions à la frontière

Les autorités sanitaires appellent les gouvernement fédéral et provincial à clarifier et à renforcer les règles concernant les déplacements à la frontière, en particulier pour les travailleurs canadiens.

Lors de sa mise à jour quotidienne mardi, le médecin hygiéniste en chef du Bureau de santé publique de Windsor-comté d'Essex a fait part de son inquiétude au sujet de la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Selon le Dr Wajid Ahmed, le nombre de cas dans la seule ville de Detroit dépasse largement ceux de toute la province de l'Ontario.

Nous sommes préoccupés par les déplacements de nos résidents de Windsor-Essex vers leur lieu de travail au Michigan et à partir de celui-ci [...] Nous demandons des mesures plus strictes , a-t-il précisé.

Le médecin dit reconnaître l'importance du passage des travailleurs d'un pays à l'autre, en particulier ceux de la chaîne d'approvisionnement , mais il demande au gouvernement de clarifier qui devrait être autorisé, qui ne devrait pas être autorisé à traverser même pour le travail .

Dans la foulée, il demande aux gouvernements d'aider à soutenir les travailleurs qui ne peuvent pas faire leur travail sans passer la frontière.

Mardi à 9 h, l’agence de santé confirme deux cas à Chatham-Kent, trois dans Windsor-Essex et plus de 1300 cas au Michigan. Environ 300 tests sont encore en attente à Windsor-Essex. Les résultats pourraient prendre plus de sept jours pour être connus.

Le Dr Ahmed demande à toute personne qui revient d'un voyage non essentiel à l'étranger de s'isoler immédiatement.