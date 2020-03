COVID-19 à l'Île-du-Prince-Édouard : « C'est un peu le calme avant la tempête »

Pour nous, c'est un peu comme une semaine de planification. C'est un peu le calme avant la tempête, finalement , dit-elle d’emblée.

C'est en toute sérénité, mais consciente de ce qui l'attend, que la Dre Arsenault, médecin de famille, se prépare à affronter la COVID-19.

Depuis plus de 20 ans, elle s'occupe de près de 1000 patients à son cabinet, en plus de consacrer une partie de son temps à ceux qui reçoivent des soins palliatifs à l'hôpital Prince County, à Summerside.

Malgré toutes ses connaissances médicales et son expérience professionnelle, elle ne peut prédire les conséquences du coronavirus dans la province.

Il n'y a personne qui a déjà vécu cela. Donc, c'est de l'inconnu pour tout le monde, ce qui créée de l'anxiété et de l'inquiétude. Nadine Arsenault, médecin de famille

Nadine Arsenault est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Plus de 4000 autres travailleurs de la santé dans la province seront aussi appelés à intervenir. Pour le moment, l'heure est à la planification.

Beaucoup d'organisation au niveau du téléphone, appeler les patients, éviter les face-à-face. On cherche à avoir des moyens par vidéoconférence aussi , souligne-t-elle.

Les travailleurs de la santé doivent aussi veiller sur leur propre protection contre le coronavirus.

C'est le changement de linge. On va travailler et on se change avant d'arriver à la maison. Je pense qu'une des grandes inquiétudes des médecins, c'est de ne pas ramener des choses à la maison. On a nos familles. J'ai des enfants. C'est une inquiétude pour nous également , affirme la Dre Arsenault.

Le port de gants et de masques est recommandé pour la sécurité de tout le personnel des services de santé. Nadine Arsenault recommande que ses outils soient utilisés avec jugement pour éviter une pénurie.

On ne peut pas travailler toute la journée avec des gants et des masques parce que l'on va en manquer. Il faut essayer de justifier quand on utiliser les gants et les masques. Donc, si des gens ont des symptômes, une toux, des syndromes respiratoires, de la fièvre, oui, effectivement, on va avoir un masque et des gants , explique la Dre Arsenault.

Après deux jours de repos bien mérité, elle s'apprête à travailler pour une douzaine de jours consécutifs. Elle demande aux gens de respecter les directives de la Santé publique. Plus de gens suivront ces recommandations, plus la société aura de chances de contrer l’épidémie, ajoute-t-elle.

Avec les renseignements de Julien Lecacheur