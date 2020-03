Allez-vous manquer de papier toilette? Un site vous donne la réponse

Le site howmuchtoiletpaper.com calcule le nombre de jours nécessaires pour écouler sa réserve de papier de toilette à partir de la quantité de rouleaux de papier de toilette que l'on possède et du nombre quotidien de passages aux toilettes.

Le site howmuchtoiletpaper.com prend en compte plusieurs paramètres. Photo : howmuchtoiletpaper.com

Pour parvenir à des résultats plus précis, il est aussi possible d’indiquer combien de personnes vivent dans le même foyer ainsi que le nombre de feuilles des rouleaux, et même celui de feuilles utilisées par passage aux toilettes.

L’outil a été lancé par Ben Sassoon, étudiant en informatique, et Sam Harris, artiste.

Selon howmuchtoiletpaper.com, les personnes qui utilisent ce site ont, en moyenne, 500 % de papier de toilette de plus qu'il n'est nécessaire pour tenir pendant la quarantaine.