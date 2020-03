Coronavirus : Saguenay et Alma annoncent de nouvelles mesures

Ces licenciements sont en vigueur au moins jusqu’au 13 avril.

Les 1200 employés municipaux permanents seront quant à eux divisés en deux groupes afin de se relayer et assurer les services.

J’ai pris des mesures pour suivre les directives demandées par notre premier ministre et assurer le maintien des services essentiels, tout en assurant la sécurité de nos employés et de nos citoyens. Josée Néron, mairesse de Saguenay

Le service des incendies et le service de police continueront de fonctionner normalement. Même chose pour les services d’aqueduc et d'égouts, la collecte des ordures et le déneigement.

On est prêt à faire face à la situation. Carol Girard, coordonnateur des mesures d'urgence

Le conseil municipal de Saguenay sera convoqué mercredi afin d’entériner ces changements.

Aide au CIUSSS

Par ailleurs, une trentaine d’employés permanents de la Ville se sont portés volontaires pour donner un coup de main au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Une douzaine ont commencé à s’atteler à leurs nouvelles tâches en fin de semaine. Ils s’occupent par exemple de nettoyer les aires communes dans les établissements de santé, de gérer les approvisionnements ou de faire la gestion des visites.

Le maire d'Alma s'adresse aux citoyens

Le maire d’Alma, Marc Asselin, s’est lui aussi adressé à la population par l’entremise de la page Facebook de la Ville.

Il s’est dit fier de voir que les Almatois respectent, dans l’ensemble, les consignes d’isolement dictées par le gouvernement du Québec.

Marc Asselin a aussi rappelé certaines des mesures annoncées lundi par son administration pour soulager les citoyens financièrement en cette période de crise.

Alma a notamment annoncé le report du deuxième versement du compte de taxes de juillet à septembre. Elle a aussi signifié que personne ne serait débranché en cas de non-paiement d’un compte d’électricité.

Ça se passe bien malgré tout avec la Ville. On a dû se placer en services essentiels et réduire notre personnel comme le demande le gouvernement , a indiqué le maire, qui en appelle à la patience et à la résilience des citoyens.