COVID-19 : Fermeture du plus gros employeur de Gaspé

Il s’agit du plus gros employeur privé à Gaspé. Plus de 400 personnes se retrouvent ainsi au chômage jusqu’au 13 avril, la date fixée par le gouvernement Legault pour les entreprises dont les activités sont jugées non-essentielles.

Le président par intérim du syndicat, Marco Collin, explique qu'il n'y a pas beaucoup de détails pour l'instant. Présentement, ce qu’on nous dit, c’est que l’employeur est en attente de nouvelles de la direction de GE Canada et des gouvernements pour les moyens qui seront déployés pour le paiement des travailleurs

La procédure de mise en veille de l'usine est commencée depuis lundi soir, alors que les employés d’usines s’affairent à assembler les dernières pales pour assurer, par la suite, la maintenance des équipements.

Marmen demeure ouvert

Contrairement à l’usine LM Wind Power de Gaspé, le fabricant de tours d’éoliennes Marmen, à Matane, reste en opération.

Selon la direction de l’entreprise, dont le siège social est à Trois-Rivières, l’usine répond aux exigences de deux catégories de services essentiels établis par le gouvernement du Québec.

Ce que les gens ne savent pas, c’est qu’ici, à Trois-Rivières, on fait du militaire aussi, donc on reste dans les services essentiels. Et évidemment pour l’usine de Matane, on parle d’intrant, production d’énergie, incluant l’éolien, donc on est complètement dans la catégorie des services essentiels.

Annie Pellerin, vice-présidente, Ressources humaines et Communications, Marmen