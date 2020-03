Produits forestiers Résolu pourra continuer ses activités

L’entreprise évite donc une fermeture complète de ses installations pour trois semaines, comme l’a imposé le premier ministre François Legault lundi.

La décision d’exempter les pâtes et papiers a été prise puisque la fibre forestière entre dans la fabrication de produits médicaux, comme les masques et les vêtements.

Résolu évalue maintenant comment réorganiser ses activités au Québec.

On travaille à voir de quelle façon, avec les mesures annoncées lundi, on peut maintenir des opérations en production et maintenir le maximum d’emplois reliés à cette production.

Karl Blackburn, porte-parole de Résolu