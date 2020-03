L’industrie de la construction en Saskatchewan veut poursuivre ses activités

Les restrictions en vigueur partout dans la province concernant la fermeture de certaines entreprises ne s’appliquent pas aux chantiers de construction, à condition que leurs travailleurs respectent les consignes de distanciation sociale. Ainsi, ceux-ci doivent garder une distance d’au moins deux mètres entre eux, tout en ne dépassant pas le nombre maximum de 25 personnes dans une pièce.

Les restrictions sont toutefois de plus en plus nombreuses depuis quelques semaines, et la crise ne semble pas – du moins pour le moment – s’estomper au Canada.

Malgré tout, le président-directeur général de l’Association de la construction de la Saskatchewan, Mark Cooper, implore à la fois la Saskatchewan et Ottawa de ne pas abandonner les projets de construction.

La main-d’oeuvre est disponible, l’industrie à la capacité d’absorber le travail, les coûts d’emprunt sont faibles et les restrictions publiques permettent aussi de contrôler plus facilement l’accès et la sécurité sur les chantiers , souligne-t-il.

L’infrastructure, un service essentiel?

Les hivers rigoureux caractéristiques de la Saskatchewan entraînent généralement une saison abrégée sur les chantiers de construction, et la pandémie pourrait raccourcir davantage cette période si les projets sont suspendus, croit la présidente de l’Association de la construction lourde de la Saskatchewan, Shantel Lipp.

Nous espérons que la saison de construction pourra se poursuivre normalement, avec quelques ajustements par rapport aux restrictions liées à la distanciation sociale et aux consignes d’hygiène , mentionne-t-elle.

Si la province est obligée de prendre des mesures plus importantes, cela entraînera des pertes d’emploi non seulement pour l’industrie de la construction, mais aussi pour les secteurs que nous soutenons, comme la fabrication, l’ingénierie, le camionnage et autres , poursuit Shantel Lipp.

Celle-ci ajoute qu’un arrêt complet des chantiers provoquerait un énorme ralentissement économique en Saskatchewan.

Nous devons veiller à ce que les projets soient réalisés et qu’ils soient attribués rapidement [aux entreprises]. Nous ne pouvons pas reporter la construction et la maintenance de nos principaux projets d’infrastructure , conclut-elle.

Aide aux entreprises et aux travailleurs

Mark Cooper est d’avis que les mesures prises par la province pour aider les entreprises et les travailleurs sont accueillies favorablement dans le milieu de la construction.

Il aimerait toutefois que le gouvernement provincial soit plus sensible aux questions qui touchent les prêts hypothécaires et le revenu des travailleurs, notamment.

Mark Cooper espère aussi que la Saskatchewan pourra à la longue en faire davantage pour accélérer les paiements destinés aux projets de construction ainsi qu’aux fournisseurs de matériaux. Il demande aussi que les entreprises en difficulté financière puissent bénéficier d’une plus grande souplesse sur le crédit.

La vérité, c’est que nous avons besoin de ces entreprises [en difficulté] non seulement pour survivre [à la crise actuelle], mais pour en ressortir plus forts , note-t-il.

Avec les informations d’Adam Hunter