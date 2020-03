Non, des cambrioleurs n'offrent pas des tests pour la COVID-19 de porte à porte

Un avertissement circule par courriel et par messagerie privée mettant en garde contre des voleurs à Montréal qui cambrioleraient des maisons en utilisant un test pour la COVID-19 comme prétexte pour entrer chez vous. Or, les services policiers démentent cette rumeur.

Plusieurs internautes nous ont envoyé le message suivant, qui leur a été envoyé par un ami soit par courriel, par texto ou par message privé.

« Soyez prudent!! Il y a des voleurs à Montréal qui sonnent chez les gens et disent que le gouvernement les a envoyés pour prendre leur température. Ceux qui les ouvrent se font séquestrer et voler. Svp avise tes proches et tes amis! »

Il est impossible de déterminer combien de fois ce message a été relayé, mais de nombreuses personnes l'ont partagé sur leur fil d'actualités Facebook.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'avertissement circule surtout par messagerie, mais il a aussi été partagé sur Facebook. Photo : Capture d’écran - Facebook

Du côté du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), on nie qu'un événement du genre ait eu lieu. « Après validations, le SPVM ne répertorie aucun incident d’invasion de domicile par des personnes se faisant passer pour des employés gouvernementaux venus prendre leur température », nous a-t-on répondu.

D'ailleurs, cette fausse rumeur a déjà circulé aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.  (Nouvelle fenêtre)

Dans tous les cas, elle a été démentie par les autorités locales.

Incidemment, au Québec, il n'y a pas de programme de visites de porte à porte pour faire des tests à grande échelle pour la COVID-19.

Il existe toutefois de vraies arnaques en lien avec la COVID-19, comme nous l'expliquaient nos collègues de La Facture.