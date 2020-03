La CTT et GO n'acceptent plus l'argent dans leurs autobus

La Commission de transport de Toronto (CTT) et le service de banlieue GO restreignent les paiements en espèces, pour limiter la propagation de la COVID-19.

La CTTCommission de transport de Toronto n'accepte plus à partir de mardi l'argent comptant, les billets et les jetons dans ses autobus.

Par ailleurs, les usagers sont invités à monter à bord des véhicules uniquement par la porte arrière, afin de limiter les contacts avec les chauffeurs.

Il s'agissait d'une requête des employés, indique le porte-parole de la CTT, Stuart Green. Ça accroît la sécurité et l'aisance de nos chauffeurs , dit-il.

L'achalandage du réseau de transport en commun torontois est en baisse d'environ 70 %, ajoute M. Green. La CTT a annulé son service d'autobus express, sauf dans le cas des circuits 900 Airport Express, 903 Kennedy-Scarborough Centre Express et 927 Highway 27.

De son côté, GO Transit indique que les paiements en espèces ne seront plus acceptés à bord de ses autobus et à la billetterie.

Payer avec Presto

Les usagers doivent payer leur passage avec leur carte Presto ou un billet Presto.

Le public peut continuer à utiliser de l'argent comptant aux appareils libre-service situés dans les gares et les stations.