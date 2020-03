Pour les personnes atteintes de la fibrose kystique, la peur de la COVID-19 s’amplifie

Chloe Lussier-Labelle est atteinte de la fibrose kystique et compte rester en isolement dans sa maison, à Ottawa, jusqu’à ce qu’un traitement pour le coronavirus soit découvert.

Le médecin de l’Ottavienne de 30 ans l’a bien avertie. Si elle attrapait la COVID-19, ce serait vraiment grave .

La fibrose kystique est une maladie génétique qui peut causer des maladies respiratoires sévères. Puisqu’il n’existe aucun traitement curatif à la maladie, les patients sont plus à risque de développer des infections pulmonaires.

Plus de 4300 Canadiens sont atteints par cette maladie.

Comme le virus continue de se propager au Canada et ailleurs dans le monde, Chloe Lussier-Labelle indique qu’elle et son mari sont en isolement complet pour une durée indéterminée afin de protéger sa santé.

Je reconnais qu'il y a un risque élevé que je puisse mourir de ce virus si je l’attrape. Chloe Lussier-Labelle, en entrevue à CBC par Skype, depuis sa maison d’Ottawa

Elle presse les Canadiens à prendre en considération les personnes comme elle qui sont les plus faibles et à prendre les recommandations gouvernementales plus au sérieux en restant à la maison.

Chloe Lussier-Labelle est atteinte de la fibrose kystique. Photo : Courtoisie / Chloé Lussier-Labelle

Si quelqu’un me voyait dans la rue, il ne penserait pas nécessairement que je pourrais être une personne à risque de mourir de ce virus dit-elle.

Mme Lussier-Labelle affirme que les mesures d’isolement social implantées partout au pays peuvent sembler drastiques , mais sont nécessaires.

Selon elle, ces mesures sont prises pour assurer la survie de la population et des personnes vulnérables, qui sont beaucoup plus nombreuses que ce que peuvent penser les gens.

Tout est dangereux

L’an dernier, la moitié des personnes décédées de la fibrose kystique au pays avaient moins de 33 ans, selon John Wallenburg, directeur en chef des activités scientifiques à Fibrose kystique Canada.

En 2014, sa propre fille est décédée de cette maladie.

Selon lui, les Canadiens touchés par la fibrose kystique sont incroyablement nerveux de voir les cas de la COVID-19 grimper.

John Wallenburg est scientifique en chef chez Fibrose kystique Canada. Photo : Fibrose kystique Canada

M. Wallenburg affirme que tout est dangereux pour les patients atteints de cette maladie parce qu’ils ont un système immunitaire compromis.

Les patients sont souvent en situation d’emploi précaire puisqu’ils doivent manquer beaucoup de travail quand ils sont malades.

Avec les informations de Hillary Johnstone