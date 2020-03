COVID-19 : ce qu'il faut savoir aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue

Le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ne révélera pas la ville où ces cas ont été identifiés afin de protéger la confidentialité des personnes qui ont été infectées. On sait toutefois que ces personnes ont voyagé à l'étranger.

Au Québec, on dénombre 628 cas confirmés, dont 4 personnes décédées et 1 personne guérie. Au Canada, les chiffres les plus récents en sont à 1 646 cas confirmés, 445 cas probables et 24 décès.

Les épiceries resteront ouvertes. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le Québec sur pause

Le premier ministre Francois Legault a indiqué que toutes les entreprises et tous les commerces du Québec devront fermer leurs portes jusqu’au 13 avril, à l’exception des « services essentiels ». Cette pause de trois semaines a pour but de freiner la propagation de la pandémie de COVID-19.

Fermetures en Abitibi-Témiscamingue

Quelles entreprises ont annoncé leur fermeture? En Abitibi-Témiscamingue, certaines entreprises ont aussi annoncé qu’elles fermaient leurs portes jusqu’au 13 avril. Voici une liste des services  (Nouvelle fenêtre) demeurent disponibles, mise à jour régulièrement par le gouvernement du Québec.

Certaines mines ont d'ailleurs annoncé que seul le personnel essentiel n’allait pas se rendre sur le site. La semaine dernière, la mine Elder annonçait la suspension des ses opérations pour une durée temporaire.

De plus, à la communauté de Lac-Simon, le conseil de bande a décidé de limiter dès lundi les entrées et les sorties de la population sur son territoire.

Épiceries

Certaines épiceries de la région ont décidé d’ajuster leurs heures d’ouverture pour réserver certaines heures aux personnes âgées, plus à risque lorsque contaminées au coronavirus.

Toutefois, le Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique, s'est questionné sur l’efficacité de cette mesure.

Retard dans les impôts municipaux

Lors de la séance du conseil municipal lundi soir, qui a d’ailleurs eu lieu à huis clos, a annoncé qu’ellereportait le paiement des impôts municipaux afin de donner un répit aux citoyens et aux employés de la Ville.

Écoles

Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, la formation reprendra dès le 30 mars, mais de façon virtuelle. Jusqu'à maintenant, un retour en classe physique n'est pas prévu pour les étudiants.