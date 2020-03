Rivière-du-Loup ferme ses parcs, Rimouski ses aires de jeu

La Ville de Rivière-du-Loup a annoncé lundi soir la fermeture immédiate de ses parcs et espaces extérieurs dans le but de limiter les possibilités de transmission du coronavirus après un contact avec des jeux, des bancs publics ou tout autre objet se retrouvant dans ces endroits.

La mesure touche les parcs des Chutes, de la Pointe, du Campus-et-de-la-Cité, de la Croix et Blais ainsi que tous les parcs de quartier.

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a affirmé que son conseil municipal se devait, compte tenu des circonstances, d'agir pour protéger la population.

On n'a pas le choix. Avec les consignes du gouvernement de garder les distances, les gens qui ne respectent pas ça mettent les autres en danger et ça, on ne peut pas accepter ça.

Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup