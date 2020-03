Récupex demande à la population de reporter ses dons de vêtements

On constate qu'en période de confinement, les gens sont portés à faire du grand ménage. Les cloches à vêtements sont encore accessibles, mais nous n'avons pas de possibilités d'écouler ces vêtements comme c'est le cas à l'habitude en raison de la fermeture de nombreux commerces , explique Danny Roy, directeur général chez Récupex, à Sherbrooke.

L'organisme qui est fort occupé au printemps doit donc composer avec l'augmentation des dons alors que ses espaces d'entreposage sont limités.

Notre espace pour entreposer cette matière est limité dans nos locaux et l'annonce du gouvernement de fermer tous les commerces jugés non essentiels fait en sorte que c'est une gestion plus difficile en ce moment. On demande aux gens de reporter leurs dons pour nous aider. Danny Roy, directeur général, Récupex

L'objectif de cette demande est d'éviter que tissus et vêtements se retrouvent détournés vers les sites d'enfouissement. On ne veut pas non plus se retrouver avec un amoncellement de sacs et de déchets aux abords des cloches à vêtements qui sont remplies , ajoute M. Roy.

Pour l'instant, Récupex n'a pas l'intention de cadenasser les cloches à vêtements et compte sur la collaboration de la population pour respecter cette consigne pendant la pandémie de COVID-19.

Même écho chez Estrie Aide, l'organisme a publié mardi sur les réseaux sociaux un message dans lequel elle demande aux gens de conserver leurs dons à la maison jusqu'au 13 avril prochain.