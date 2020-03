Cap-Pelé offre un service de livraison à ses résidents vulnérables

Le mot d'ordre des autorités municipales de Cap-Pelé est le même que celui des services de santé publique. Il faut rester à la maison pour réduire les risques de contagion et sauver des vies.

On a beaucoup de citoyens aînés. On dit à tout le monde de rester chez eux, de prendre garde et de trouver des moyens , indique le maire de Cap-Pelé, Serge Léger.

Le service de livraison est offert aux aînés de la communauté, indique le maire de Cap-Pelé, Serge Léger. Photo : Radio-Canada

Le Nouveau-Brunswick comptait lundi 17 personnes atteintes de la COVID-19. Ces patients doivent rester chez eux pour éviter de propager la maladie dans la population.

La Santé publique recommande à tous les résidents, y compris ceux en bonne santé, de garder une distance d’au moins 2 mètres entre eux pour réduire les risques de contagion.

Cap-Pelé a lancé lundi matin le service de livraison afin d’aider ses résidents âgés à respecter la consigne de distance sociale.

Ils appellent le dépanneur, la quincaillerie, la pharmacie ou le marché. Ils passent la commande. Ils payent avec la carte de crédit. Ensuite, c'est le magasin qui appelle le Village et on va le chercher, le livrer à la porte , explique le maire Léger.

Christine Duguay, propriétaire de la station-service Esso de Cap-Pelé, appuie le service de livraison. Si quelqu'un veut faire livrer chez eux, c'est gratuit. Ils nous appelle ici. Ils nous donnent la carte par téléphone ou e-transfer , souligne-t-elle.

Christine Duguay est propriétaire de la station-service Esso de Cap-Pelé depuis 27 ans. Photo : Radio-Canada

Ferdinand Vautour, un employé municipal, effectue la livraison. Le service est offert sept jours par semaine, de 9 h à 18 h. M. Vautour respecte aussi les consignes de prévention. Il dit porter des gants et un masque médical. Il dépose les produits devant la porte des gens sans socialiser avec eux. On ne fait pas d'interaction avec le monde , assure-t-il.

Pour le moment, un peu plus d'une dizaine de commerces peuvent recevoir les demandes de livraison dans le cadre du service, dont l'épicerie Freshmart, la station-service Esso, les pharmacies et des restaurants comme Pizza Delight.

Dans le village, cette aide n’étonne personne. Cap-Pelé est une petite communauté où l'entraide est toujours importante, explique Christine Duguay. Ils font ce qu’ils peuvent , dit-elle au sujet de ses concitoyens.

L'employé municipal Ferdinand Vautour effectue la livraison à domicile dans le cadre du service offert par le Village de Cap-Pelé. Photo : Radio-Canada / Mathieu Massé

Ah oui, on est une petite communauté et ç’a toujours été comme ça , ajoute Ferdinand Vautour.

Lundi, Ferdinand a effectué une dizaine de livraisons, mais ce nombre pourrait augmenter rapidement une fois que les citoyens auront pris l’habitude de faire appel au service. D’autres employés s’ajouteront au service de livraison en cas de besoin, promet le maire.

En ces temps incertains, l'économie locale est capitale pour bien des commerçants. Mme Duguay demande aux gens de continuer d’appuyer les commerces locaux sinon, dit-elle, ils feront faillite.

La livraison n'est offerte que dans le territoire de Cap-Pelé, mais peut-être que d’autres collectivités s’en inspireront pour offrir un service semblable à leurs résidents.

Avec les renseignements de Mathieu Massé