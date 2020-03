Pas de cours virtuels à l'UQAC avant le 13 avril

Dans une missive adressée lundi soir à la communauté universitaire, la direction de l’établissement d’enseignement a indiqué qu’en raison des plus récentes mesures annoncées par le gouvernement Legault, toutes ses activités d’enseignement sont suspendues jusqu'au 13 avril.

La seule certitude qui tienne en cas de crise sanitaire est que tout peut changer. En date du 23 mars, au regard de l’annonce faite par le premier ministre du Québec à l’effet que la province se met sur pause jusqu’au 13 avril, l’UQAC annonce la suspension de toutes ses activités d’enseignement , peut-on lire dans le communiqué.

Les cours, stages, travaux, lectures et laboratoires sont donc suspendus pour au moins trois semaines.

Les activités de recherche pouvant s’effectuer à distance pourront se poursuivre.

La direction de l’UQAC entend continuer de plancher sur le déploiement d’un programme de formation à distance au cours des trois prochaines semaines.

L’heure est à la solidarité et l’entraide, et nous souhaitons vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel soit le bien-être de vos proches. Nous vous invitons à offrir votre aide à celles et ceux qui en ont besoin, à offrir vos services à un organisme communautaire ou à aider un voisin , écrit la direction.

L’université régionale entend collaborer avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) en mettant son matériel, ses infrastructures et ses ressources humaines à sa disponibilité au besoin.

Résidences

Enfin, l’UQAC précise que les étudiants qui vivent en résidence universitaire peuvent y demeurer, mais ils seront tenus de respecter les consignes de confinement. Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont donc interdits.