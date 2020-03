Une clinique temporaire sous une tente pour évaluer les cas potentiels de COVID-19

Ces tentes sont comme un poste avancé qui permet d’éviter que les gens atteints contaminent des malades qui ne souffrent pas de la COVID-19.

Les patients qui sont infectés ou qui ont reçu un test de COVID positif, ça se peut qu'ils se coupent à la maison ou qu'ils aient mal au dos. ll va falloir qu'ils se fassent traiter quelque part. Dr Claude Rivard, clinique médicale de Hauts-Bois

Les patients seront donc triés dans ces tentes et les cas de COVID-19 avérés ou potentiels seront confiés aux médecins.

Ces patients-là vont être vus, mais séparés de la clientèle qui, elle, n’est pas infectée ou n’a pas de syndrome respiratoire , explique Dr Rivard.

Plusieurs de ces cliniques temporaires baptisées « centres désignés d'évaluation » verront le jour.

Québec entend en faire un rempart pour tenter d'endiguer l'épidémie.

La Ville de Sainte-Julie participe à la préparation de ces cliniques temporaires.

La mise en place de ce genre d'installation nous permet d'être efficaces dès demain matin. Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie

La mairesse explique qu’elle a vite coopéré pour répondre aux demandes des cliniques de Sainte-Julie et de celle des Hauts Bois, qui voulaient trouver le moyen de travailler ensemble pour offrir de meilleurs services .

On se donne de nouveaux moyens, étant donné les circonstances, pour mieux répondre aux besoins et des citoyens et du personnel soignant. Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie

L'hôpital Notre-Dame, à Montréal, a pris des précautions similaires. À l'extérieur, on a aménagé une entrée et une salle d'attente temporaire spécialement pour les cas de personnes atteintes de la COVID-19.

À l'intérieur, on a construit une salle d’urgence et toute une unité de soins intensifs. Autrement, on a construit un hôpital dans un hôpital.

Des salles d'opération pour les patients atteints de la COVID-19 sont également prévues.

D'après le reportage de Davide Gentile