Un restaurant de Regina sert des plats chauds aux jeunes

En ce temps de pénurie et de pandémie, The Lobby Kitchen and Bar, un restaurant de Regina, a décidé de distribuer des repas chauds aux jeunes qui en ont besoin.

De nombreux élèves de la Ville Reine, en plus de manquer les cours pour cause de coronavirus, manquent aussi de nombreux repas. Habituellement, certaines écoles tentent de contrer l’insécurité alimentaire en distribuant des petits déjeuners et des dîners gratuits. Ce qui est impossible depuis la fermeture des classes vendredi dernier.

Alors, plutôt que de gaspiller la nourriture qu'ils ne peuvent plus vendre, les propriétaires du restaurant The Lobby Kitchen and Bar se sont associés avec Kam Bahia, la fondatrice de I am Her, qui organise des ateliers pour venir en aide aux jeunes. Kam Bahia travaille régulièrement avec des groupes d'élèves et possède ses entrées auprès des divisions scolaires de Regina.

Maintenant, plus que jamais, nous devons faire attention au bien-être mental et émotionnel des jeunes. Kam Bahia, fondatrice, I am Her

Des repas nourrissants permettent de réduire le stress chez les jeunes et leurs parents, tout en limitant le temps passé à l'extérieur pour trouver à manger, selon Mme Bahia.

Kam Bahia travaille habituellement avec les jeunes pour les aider à avoir confiance en eux. Photo : Radio-Canada

D'après Alvaro Santamaria, l’un des propriétaires de The Lobby, le public soutient grandement ce genre d’initiative.

Une période comme celle-ci montre à quel point nous avons une belle communauté ici à Regina. Alvaro Santamaria, copropriétaire, The Lobby Kitchen and Bar

Les premières livraisons ont eu lieu lundi. Les jeunes du centre-ville ont pu déguster une tartine au piment et à l'ail. L'objectif est de livrer des repas chauds tous les jours de la semaine.

Selon United Way Regina, une famille sur onze ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour s’assurer d’avoir un repas chaud régulièrement. La banque alimentaire de Regina affirme avoir a répondu à 7280 demandes de nourriture chaque mois en 2019.

Avec les informations de Fiona Odlum