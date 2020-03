L'école à la maison n'est pas encore envisagée en Atlantique

Kim Christianson, directrice du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, est catégorique à ce sujet : La priorité, c'est l'enfant, c'est la famille. C'est vraiment de s'adapter à ce milieu-là, le changement. Ce n’est pas tout le monde qui va s'adapter de la même façon. En cette période d'incertitude, il est important pour les familles de se rappeler que la priorité demeure la santé et la sécurité des élèves.

Kim Christianson, directrice à l'éducation du Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador (Archive). Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Activités ludiques... en attendant

Les districts scolaires suggèrent pour l’instant d'organiser des activités ludiques à la maison. Ils ne proposent pas de faire appel à des tuteurs, car tout le monde va revenir au même point de départ quand les écoles ouvriront à nouveau.

Des pictogrammes Photo : Radio-Canada

Comme les fermetures d'écoles risquent de se prolonger, les districts des provinces de l’Atlantique auront éventuellement à se pencher sur la poursuite des apprentissages. Pour le moment, ils en sont encore à l’étape de réflexion.

En Nouvelle-Écosse, un plan est en cours d'élaboration dans lequel la priorité serait les élèves de la 12e année et l'obtention de leur diplôme.

Du côté du Nouveau-Brunswick, l’accent est présentement mis sur des méthodes alternatives d’apprentissage. Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est, indique qu’un plan devrait être annoncé à la mi-avril. Par méthodes alternatives, on entend différentes plateformes numériques offertes sur la toile : Que ce soit Skype, Zoom, encore là ça pourrait être Facebook, ou un site web , donne-t-il en exemple.

Demeurer équitable

Malgré la grande offre de plateformes sur le web, l'éducation à la maison demeure tout de même un défi que les districts scolaires reconnaissent. On ne veut pas non plus ajouter un autre problème qui s'imposerait au niveau des familles , précise Marc Pelletier.

Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone du Nord-Est, au Nouveau-Brunswick (Archive). Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La directrice du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, Kim Christianson, ajoute que ce ne sont pas tous les enfants qui ont accès à Internet, ou parfois l'Internet n’est pas fiable.

Il faut être équitable en tant que conseil scolaire. Kim Christianson, directrice du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador

Par ailleurs, certains élèves peuvent aussi souffrir de difficultés d'apprentissage pour lesquelles les plateformes numériques seraient inadéquates.

Au cours des prochaines semaines, les districts continueront d’envisager des options d'apprentissage scolaire pour les élèves des provinces de l'Atlantique.

D’après le reportage de Rose St-Pierre