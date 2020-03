Un premier centre de dépistage de la COVID-19 ouvre ses portes dans l’est ontarien

Après Gatineau et Ottawa, au tour de Hawkesbury, dans l’est ontarien, d’obtenir sa première clinique dédiée entièrement au dépistage de la COVID-19.

Le centre a pignon sur rue dans les locaux de l’Hôpital général de Hawkesbury. Mais n’obtiendra pas un test de dépistage qui veut, a précisé en point de presse le médecin hygiéniste Paul Roumeliotis.

Ça prend les deux choses [pour recevoir un test] : [avoir fait un] voyage dans les 14 derniers jours en dehors du Canada et les symptômes , dont de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, a expliqué le Dr Roumeliotis, qui œuvre pour le Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO).

Ce dernier a également noté que les personnes ayant été en contact de près avec une personne atteinte de la COVID-19 pourront passer un test.

Les Québécois déjà nombreux à se rendre à l’Hôpital général de Hawkesbury qui répondent à tous les critères pour recevoir un test pourront aussi y avoir accès.

Tous et toutes ont accès au service, qu’ils soient Québécois, de Terre-Neuve, de l’Alberta, du Manitoba, peu importe , a noté la vice-présidente du développement et de l’intégration à l’Hôpital Général de Hawkesbury, la Dre Suzanne Filion. Que vous ayez accès à une carte santé ou non, vous avez accès au service , a-t-elle ajouté.

Le BSEOBureau de santé de l’Est de l’Ontario a recensé son premier cas confirmé de COVID-19 le 15 mars dernier et il en dénombre maintenant trois sur son territoire. L’établissement de santé envisage la possibilité d’ouvrir d’autres points de service pour le dépistage dans l’est ontarien.

Avec les informations de Denis Babin