Des poissonneries se préparent pour la saison du crabe

Les poissonneries pourront rester ouvertes durant la fermeture des services non essentiels décrétée par le gouvernement Legault. Celles-ci prennent des mesures de précaution spéciales afin d’assurer l’approvisionnement des clients durant la saison du crabe.

Les poissonneries sont comprises dans la liste publiée par le gouvernement du Québec des services essentiels qui demeureront ouverts durant le confinement de la province.

Sarah Landry, la copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon à Rimouski, indique que de nouvelles mesures sont mises en place afin d’assurer la sécurité ainsi que la santé des employés et des clients.

Les clients peuvent maintenant se présenter à la Poissonnerie Gagnon sans réservation au point de service extérieur qui sera situé au Carrefour Rimouski. Les personnes qui auront passé une commande au préalable pourront également se présenter à la poissonnerie à l’heure précise qui leur sera indiquée et recevront leur commande directement à leur voiture.

Les commandes peuvent se faire par téléphone, par courriel ou par l’application web de la Poissonnerie Gagnon qui sera mise en ligne mardi.

L’accès à la poissonnerie reste strictement [réservé] aux employés. Sarah Landry, copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon à Rimouski

Les clients peuvent passer leurs commandes par téléphone, en ligne ou par courriel et aller les chercher à une heure précise sans rentrer dans la poissonnerie afin de limiter la propagation de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Seuls les paiements par carte de crédit ou de débit seront autorisés à la Poissonnerie Gagnon.

Du côté de la Poissonnerie Saint-Odile, également située à Rimouski, les clients pourront se présenter en magasin, mais en suivant des directives précises.

Quand tu rentres, tu te laves les mains. Si tu ne veux pas te les laver, tu t’en vas , tranche Carol Gaudreau, administrateur de la Poissonnerie Sainte-Odile.

Les commandes seront aussi faites par téléphone et la poissonnerie travaille actuellement à fournir une plateforme en ligne afin que les clients puissent passer leurs commandes sur internet.

Par ailleurs, la Poissonnerie Sainte-Odile prévoit d'ouvrir un deuxième point de vente sur le site de l'ancienne poissonnerie de Rimouski, au 680 boulevard du Rivage. L'emplacement a été choisi pour éviter au maximum la circulation.

Soulagement chez les employés

Sarah Landry soutient que ses employés ont été soulagés d’apprendre ces nouvelles mesures. Selon la copropriétaire, plusieurs clients qui se présentaient en magasin ne respectaient pas les mesures annoncées par le gouvernement.

Elle précise que la décision de fermer l’accès au public à la poissonnerie a été prise vendredi dernier, mais cela n’a pas été divulgué avant la fermeture officielle du magasin dimanche, afin d’éviter les foules dans le commerce.

Pour les deux poissonneries, des mesures de prévention sont aussi prises entre les employés ainsi qu’avec les pêcheurs qui fournissent les fruits de mer et les poissons.

Répercussions économiques

On va travailler en triple cette année, prévoit Carole Gaudreau. On travaille déjà jour et nuit durant la saison du crabe, cette année, je ne sais pas ce qui va se passer.

L'administrateur de la Poissonnerie Sainte-Odile déclare que les impacts économiques seront énormes. D’après lui, avec les nouvelles mesures sanitaires mises en place, la Poissonnerie Sainte-Odile sera en mesure d'accueillir environ soixante clients par jour.

Durant les saisons de crabe précédentes, il déplore que la poissonnerie pouvait servir soixante clients en seulement une demi-heure.

Je crois qu’il va falloir payer pour travailler. Carol Gaudreau, administrateur à la Poissonnerie Sainte-Odile à Rimouski

Sarah Landry soutient que les heures de travail de ses employés ne sont pas réduites puisque les nouvelles mesures mises en place pour limiter la propagation du virus engendrent une forte gestion logistique.

J’ai une grosse équipe en arrière pour réussir à joindre les deux bouts. Sarah Landry, copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon à Rimouski

L’ouverture de la saison du crabe est prévue mercredi 25 mars.