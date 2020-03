COVID-19 : Postes Canada change la procédure de livraison de colis

Les changements touchent aux activités de livraison aussi bien qu’au réseau de vente au détail.

En ce qui concerne les bureaux de poste, les heures de service seront réduites. Les bureaux ouvriront une heure plus tard et fermeront une heure plus tôt afin de nettoyer les lieux et de réapprovisionner les stocks en plus de donner un certain répit au personnel .

Un service prioritaire sera offert aux personnes à risque élevé (les aînés ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli) au cours de la première heure.

Postes Canada avertit dans son communiqué que certains bureaux pourraient fermer en raison de fermetures d'édifices hors de notre contrôle .

Les clients seront appelés à respecter une distance de deux mètres les uns des autres.

Postes Canada encourage les clients à utiliser la fonction de paiement sans contact de leur carte de crédit ou de débit , mais l’argent comptant est toujours accepté.

Ramassage et livraisons de colis

Les colis qui sont laissés au bureau de poste pour ramassage ne seront pas renvoyés à l'expéditeur jusqu'à nouvel ordre . La période de retenue normale de 15 jours est suspendue.

Postes Canada demande à ses clients qui se sentent malades de repousser leur déplacement au bureau de poste et de ramasser leur colis lorsqu'il sera sécuritaire de le faire .

Sonner, déposer, quitter est la nouvelle méthode choisie par Postes Canada pour la livraison des colis.

Les facteurs frapperont ou sonneront à la porte, déposeront l'article dans un endroit sécuritaire et quitteront les lieux.

Selon Postes Canada, cette pratique élimine les signatures à la porte et réduit considérablement le nombre de colis envoyés à nos bureaux de poste aux fins de ramassage .

Cependant, les articles qui nécessitent une preuve d'âge, une pièce d'identité ou la perception de droits de douane seront envoyés directement de nos postes de facteurs à un bureau de poste aux fins de ramassage, sans restriction quant au moment où les clients pourront ramasser leurs articles. Les clients recevront une carte Avis de livraison par la poste qui indique à quel bureau de poste se rendre pour récupérer leurs articles , précise le communiqué.

Les garanties de livraison à temps pour tous les services des colis sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.