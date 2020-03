L'absence d'argent pour la construction d'écoles francophones déçoit des organismes

La province a annoncé dans son plan de dépenses pour l'année fiscale 2020-2021 la construction de sept nouvelles écoles et la rénovation de trois établissements scolaires, toutes non reliées au CÉFConseil des écoles fransaskoises .

Dans une entente de principe signée l’an dernier entre le Conseil scolaire fransaskois (CSF) et le gouvernement, la Saskatchewan s’est engagée à construire un total de trois écoles francophones à Regina, à Saskatoon et à Prince Albert d'ici 2025.

Dans un communiqué envoyé lundi, le CÉFConseil des écoles fransaskoises fait part de sa profonde déception face à la décision du gouvernement provincial.

Selon le président du CSFConseil scolaire fransaskois , même si la province doit composer avec la lutte contre la COVID-19, le CSFConseil scolaire fransaskois s’interroge sur l’absence de financement pour la mise en chantier d’une des trois écoles fransaskoises qu’elle s’est engagée à construire avant 2025 .

Le manque d’empressement du gouvernement à concrétiser les projets de construction de nouvelles écoles dans les régions scolaires de Regina, Prince Albert et Saskatoon, malgré l’entente de principe signée le 19 mars 2019 entre le Conseil scolaire fransaskois et le ministère de l’Éducation nous laisse perplexes.

Le CÉFConseil des écoles fransaskoises entend redoubler d’efforts et continuer à collaborer avec le gouvernement à ce sujet.

Dans ce même communiqué, le CÉFConseil des écoles fransaskoises ajoute qu’advenant un échec des discussions, d’autres moyens seront considérés pour assurer la réalisation des solutions mutuellement convenues afin de répondre aux besoins grandissants de la communauté fransaskoise .

Du côté de l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise , le président Denis Simard fait part de sa déception et indique que le silence au sujet de l’acquisition de nouveaux établissements scolaires fransaskois nous déçoit et nous laisse perplexes .

Denis Simard ajoute que l’organisme fransaskois entend redoubler ses efforts pour comprendre les intentions réelles du ministère de l’Éducation face à ses engagements de l’année dernière .

Le Collectif des parents inquiets et préoccupés (CPIP) a fait part de sa déception, dans une entrevue jeudi dernier, en constatant l'absence de construction d’une nouvelle école francophone à Regina dans le plan de dépenses du gouvernement.

On avait un peu d’espoir qu’il pouvait y avoir quand même un peu d’argent pour commencer vraiment le projet de construction de cette nouvelle école , explique le porte-parole du CPIPCollectif des parents inquiets et préoccupés , Jean de Dieu Ndayahundwa.

Mais en même temps, on s’y attendait vu les communications qu’on a eues avec la province ces derniers mois , poursuit-il, faisant référence à l'inclusion de la construction de l’école dans les dépenses du gouvernement.

Jean de Dieu Ndayahundwa dit rester convaincu que trois écoles francophones seront construites et prêtes à accueillir des élèves d’ici 2025, tel que promis l’an dernier par la province s’il y a la volonté au niveau du gouvernement .

En même temps, on ne va pas se fier juste à la bonne foi du gouvernement. Nous, on va poursuivre et on va rouvrir notre recours judiciaire bientôt.

Jean de Dieu Ndayahundwa, porte-parole du Collectif des parents inquiets et préoccupés (CPIP)