Report des Jeux de Tokyo : les athlètes de l'Ontario soulagés

Une poignée d'athlètes de l'Ontario recensés par Radio-Canada ont poussé un long soupir de soulagement, mardi matin, quand ils ont appris que les Jeux de Tokyo avaient finalement été remis à l'été 2021, au plus tard, par le Comité international olympique (CIO).

La plupart d'entre eux ont été pris de court par l'annonce du Canada de se retirer de la XXXIIᵉ olympiade si elle n'était pas remise à plus tard. Sommé par d'anciens champions canadiens, le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) avaient pris les devants, à la grande surprise de certains médaillés des Jeux de Rio en 2016.

Ça m'a pris par surprise, c'est sûr. Je pense que c'est parce que je m'attendais à cette décision de la part du Comité international olympique en premier , a indiqué le champion olympique en saut en hauteur, Derek Drouin, avant que l'annonce officielle ne soit faite par le CIOComité international olympique , mardi.

C'est plus grand que nous. C'est un problème humain. Je pense que tous les Canadiens devraient être fiers qu'on prenne les devants. Geneviève Lalonde, médaillée de bronze des Jeux panaméricains de 2015 (course de demi-fond)

Une pilule difficile à avaler

À l'image des autres athlètes du pays, la Torontoise Ghislaine Landry n'a guère apprécié les dernières semaines avant qu'une décision ne soit finalement rendue. Rassurée par la position de la délégation canadienne, elle a d'autant plus été heureuse que le CIOComité international olympique annonce clairement sa position.

Ça chamboule tout, pour être honnête. Aller aux Jeux olympiques, c'est le plan depuis quatre ans. Tout a été planifié en conséquence!

Les Canadiennes se sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Brendon Thorne

L'équipe canadienne de rugby à 7 dont elle fait partie s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo en juin dernier, en terminant parmi les quatre meilleures nations au classement final des Séries mondiales. Ses coéquipières et elle avaient ramené le bronze de Rio en 2016 alors que la discipline faisait son entrée aux Jeux.

En même temps, personne n'a vu ce scénario venir. Personne n'a évoqué cette possibilité. C'est plus gros que tout ce qu'on connaît. On n'aurait pas pu le prévoir! Ghislaine Landry, médaillée de bronze aux Jeux de Rio (rugby à 7)

Demain ne sera pas le demain que je pensais

Geneviève Lalonde se qualifie de justesse au 3000 m steeple des Championnats du monde d'athlétisme à Doha 2019. Photo : Reuters / Ahmed Jadallah

La routine des athlètes de l'élite canadienne a été chamboulée ces dernières semaines. La spécialiste du 3000 m steeplechase, Geneviève Lalonde, l'a concédé en entrevue lundi après l’annonce du Comité olympique canadien : il lui faut désormais revoir ses plans.

Je peux être un peu triste parce que mes objectifs vont changer. Demain ne sera pas le demain que je pensais que ça allait être, mais en même temps, il faut être reconnaissant parce que j'ai toujours un grand privilège , a indiqué la diplômée de l'Université de Guelph lors d'un entretien téléphonique avant que l'annonce du CIOComité international olympique ne soit faite, mardi.

Néanmoins, l'Acadienne de 28 ans se disait heureuse que le Canada ait agi à titre de chef de file dans ce dossier.

J'ai des grands-parents qui sont enfermés à l'intérieur et on n'a pas le droit d'aller les voir. Je pense que c'est beaucoup plus grand que juste aller aux Jeux olympiques. Geneviève Lalonde, médaillée de bronze des Jeux panaméricains de 2015 (course de demi-fond)

La bonne décision, c'est tout

Le médaillé d'or Derek Drouin durant la finale du saut en hauteur aux Jeux olympiques de Rio Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Somme toute, les athlètes canadiens peuvent se considérer comme chanceux. Ils ont désormais l'assurance qu'ils ne seront pas à Tokyo du 24 juillet au 9 août prochain. Le natif de Sarnia, Derek Drouin, a réitéré sa position dans un échange de messages textes, mardi matin, après l'annonce du Comité international olympique.

De façon générale, je pense que nous [les athlètes] avons tous le cœur brisé et que nous avons tous été pris par surprise, mais au final, nous sommes d'accord que c'était la bonne décision à prendre.

Ces derniers temps ont été de vraies montagnes russes d'émotions! Derek Drouin, médaillé d'or des Jeux de Rio en 2016 (saut en hauteur)

Reporter les Jeux pour préserver l'expérience de tous

Alysha Newman Photo : Getty Images / Michael Steele

La spécialiste du saut à la perche, Alysha Newman, considère surtout que le report des Jeux olympiques permettra de préserver l'esprit de la compétition pour ceux qui vivront la frénésie des Olympiades pour la première fois.

Persister à tenir les Jeux, ça [aurait forcé] les athlètes à se rendre à Tokyo, prendre part à leur compétition, retourner à la maison et se mettre en quarantaine pour deux semaines. Il n'y a rien de mémorable là-dedans! Alysha Newman, médaillée d'or aux Jeux du Commonwealth en 2018 (saut à la perche)

Quand je suis allée à Rio en 2016, j'y suis restée une semaine de plus après ma compétition pour voir un peu du pays , raconte-t-elle. Je voulais y aller et profiter de l'expérience, parce que c'est quelque chose auquel si peu de personnes ont droit dans le monde!

L'athlète de 25 ans, contactée mardi, disait aussi comprendre pourquoi le Comité international olympique a mis tant de temps à se décider. Elle était persuadée que le CIOComité international olympique prendrait la bonne décision.

Ils doivent gérer l'ensemble des pays, s'assurer de la sécurité de tous les athlètes et protéger les milliards et les milliards de dollars qui sont investis dans ces Jeux. C'est normal qu'ils prennent beaucoup de temps. Ils ne doivent pas précipiter une décision , expliquait-elle lors d'une entrevue par visioconférence, lundi.

Le doute de la retraite

Comme beaucoup d'athlètes d'élite qui entament la trentaine, Ghislaine Landry, 31 ans, a commencé à songer à son avenir après sa carrière d'athlète. Le quadriennal olympique est prenant sur tous les plans, assure-t-elle.

Les athlètes plus vieux, on a des idées qui nous courent plein la tête, mais encore une fois, on ne [pouvait] pas prendre une décision définitive jusqu'à ce que nous ayons la clarté de l'esprit que nous apportera le choix du CIOComité international olympique .

L'athlète féminine la plus prolifique des Séries mondiales de rugby à 7 maintient le cap pour l'instant. Tokyo figure encore dans sa mire, mais l'annulation des Jeux aurait pu faire pencher la balance autrement. C'est aussi le cas de Derek Drouin.

J'ai toujours considéré ces Jeux [de Tokyo] comme étant mes derniers. Derek Drouin, médaillé d'or des Jeux de Rio en 2016 (saut en hauteur)

L'éventail de scénarios avancés ces derniers jours, comme le report des Jeux à 2022 ou l'annulation complète des Olympiades, avait causé sa part d'anxiété chez les athlètes qui recevaient des bouts d'information de toute part.