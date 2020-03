Un troisième cas de la COVID-19 à Windsor

Le Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste du Bureau de santé publique du comté de Windsor-Essex (WECHU), a confirmé un troisième cas positif de la COVID-19 dans la région du comté de Windsor et Essex ce lundi. Ce troisième cas n'est pas lié aux deux cas précédents.

Il s'agit d'un homme dans la fin quarantaine qui est revenu à Windsor après un récent voyage aux États-Unis. La personne a développé des symptômes le 15 mars et a été testée au centre d'évaluation et de test de la COVID-19 de l'Hôpital régional de Windsor.

L'individu travaille au Michigan et réside dans le comté. Il est en isolement volontaire depuis le début de ces symptômes et se rétablit actuellement à la maison. Ses proches ont été contactés et sont en aussi en isolation à la maison. Ils ne présentent actuellement aucun symptôme. Le WECHU travaillera également avec les autorités locales de santé publique du Michigan pour contacter des individus considérés comme des proches sur place afin de s'assurer que les mesures de santé publique appropriées sont prises.

Le WECHU continue de surveiller la situation localement et recommande fortement aux résidents de minimiser les contacts étroits avec les personnes extérieures à leur famille immédiate afin de réduire le risque d'exposition à la COVID-19. Tous les résidents devraient pratiquer la distanciation sociale et s'isoler s'ils ont voyagé à l'extérieur du Canada.