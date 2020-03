Horacio Arruda accueille tièdement l'idée d'ouvrir des épiceries plus tôt pour les aînés

Si c’est fait et que les gens sont à la queue leu leu, collés les uns sur les autres et qu’il n’y a pas de distanciation sociale dans l’épicerie, ce n’est pas une bonne idée , explique-t-il lors du point de presse quotidien qu'il tient avec le premier ministre François Legault et la ministre de la Santé, Danielle McCann.

Il faut que les gens gardent une distance d’un à deux mètres les uns des autres. Et ceux qui ont des symptômes et qui sont malades ne doivent pas sortir. Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Pour M. Arruda, la solution sera de trouver des façons de déplacer les marchandises vers les personnes aînées, au lieu de les faire sortir, notamment celles qui vivent dans des résidences pour personnes âgées. Ainsi, cela évitera que certaines d’entre elles n’attrapent le virus à l’extérieur et le transmettent dans la résidence, conclut-il.

Plage horaire réservée aux aînés chez Maxi, Provigo et Costco

Les magasins Maxi et Provigo ont décidé de mettre en place une plage de magasinage réservée aux personnes âgées de 70 ans et plus ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite, à partir de mardi matin.

Entre 7 h et 8 h, les magasins Maxi et certains Provigo ouvriront exceptionnellement leurs portes à cette clientèle particulièrement vulnérable pour leur permettre de faire leur épicerie dans un environnement plus calme et moins achalandé , fait-on savoir dans un communiqué de presse.

La compagnie Loblaws demande à ses clients âgés de 70 ans et plus de respecter autant que possible les consignes établies par les autorités québécoises en santé publique, de rester à la maison et de se tourner vers d’autres alternatives, comme l’épicerie en ligne, ou de faire appel à un proche pour faire leur épicerie .

Toutefois, pour ceux qui n’ont pas d’autre choix que de se déplacer eux-mêmes, cette plage horaire leur sera exclusivement dédiée afin de leur permettre de faire leurs achats dans un environnement moins achalandé, favorisant ainsi l’application des mesures de distanciation sociale , poursuit-on.

Cette nouvelle mesure s’applique à tous les magasins Maxi alors qu’il est demandé aux clients des Provigo de contacter leurs magasins locaux pour confirmer si cette nouvelle plage horaire est disponible ou non.

Chez Costco, il a été annoncé que dès demain, les mardis et jeudis, la plage horaire entre 8 h et 9 h sera réservée aux personnes de 60 ans et plus.

Les aînés ne pourront plus sortir sans supervision

Le premier ministre François Legault a annoncé, lundi, qu’il sera dorénavant interdit aux habitants de résidences pour aînés de sortir sans supervision.

M. Legault dit savoir à quel point cette nouvelle est dure, mais, selon lui, elle est nécessaire . Parce que la dernière chose qu'on veut au Québec, c'est que le virus entre dans des résidences de personnes âgées , fait-il savoir lors de son point de presse quotidien, lundi.

Une mesure que George O’Neil, résidant des Jardins Hauterive, un complexe de 12 étages pour retraités, trouve particulièrement difficile. Je me sens confiné, je me sens brimé , explique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

M. O’Neil dit toutefois comprendre la situation actuelle et qu’il respectera les règles autant que possible et essayera de ne pas brimer la santé des autres.

De son côté, Roland Landry, résidant de la résidence Vü, à Sherbrooke, depuis 6 mois, fait savoir qu’il n’est ni stressé, ni anxieux par la situation et qu’il se sent soutenu dans sa résidence. Pour lui, respecter les règles, c’est très important pour ne pas attraper la maladie.

Dans cette résidence, la salle à manger a été fermée, les médicaments sont livrés à la réception et toutes les aires communes sont fermées, comme le veut le gouvernement.