Projets d'infrastructure sur la glace au Nouveau-Brunswick

Des villes et des villages sont toujours en attente de réponses, de la part des gouvernements, quant à leur demande de financement.

C'est le cas de Petit-Rocher qui projette cette année la construction d'une usine de filtration d'eau dont le coût est estimé à environ quatre millions de dollars.

Le directeur général de la municipalité, Guy Chiasson, attend toujours une réponse.

On devait recevoir les réponses dans les prochains jours à savoir si tout était correct, si tout était accepté. Par contre, à ce moment-ci, c'est le noir total, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver au niveau de nos demandes de financement , rapporte-t-il.

Guy Chiasson, directeur général du Village de Petit-Rocher. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Guy Chiasson est persuadé qu'il recevra des réponses positives tout en ajoutant que ce type de projets contribuera à relancer l'économie une fois la pandémie maîtrisée.

Lorsque le tout sera terminé, on espère le plus rapidement possible, on espère quand même que les activités normales vont reprendre , indique-t-il

Autre défi

Un peu plus au nord-ouest, le maire du Village d'Atholville, Michel Soucy, estime qu'un des grands défis des municipalités durant les travaux sera de composer avec l'état d'urgence décrété par la province pour contenir la propagation du virus COVID-19.

Est-ce que nous comme municipalité on peut arriver puis dire qu'on va imposer à nos ingénieurs, imposer à nos contracteurs à se mettre dans des positions à risque?

Michel Soucy, président par intérim de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et maire d’Atholville. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le maire insiste pour dire que les municipalités devront suivre de près les recommandations de la médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, et du gouvernement, c'est-à-dire s'assurer que les travailleurs gardent leurs distances pour éviter la propagation du virus.

Il faut travailler ensemble pour essayer à trouver une façon de ralentir ou même de réduire les risques au niveau du virus qui existent présentement , précise-t-il.

Point de vue partagé par le directeur général de Petit-Rocher, Guy Chiasson, qui dit comprendre que l'accent doit être mis de façon prioritaire sur la santé de la population, et ce, avant l'octroi de subventions pour des projets d'infrastructures.