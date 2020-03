COVID-19 : inquiétudes pour la survie d'entreprises estriennes

Faillites d’entreprises, licenciements massifs, la fermeture des entreprises et des commerces non essentiels jusqu’au 13 avril inquiète le milieu entrepreneurial sherbrookois.

On s’y attendait. On n’est pas surpris , lance la directrice générale de Sherbrooke Innopole, Josée Fortin. Même si la directive gouvernementale était prévisible, les impacts n’en seront pas amoindris. Selon elle, les répercussions de ces fermetures seront très importantes sur les 665 entreprises du secteur industriel et tertiaire moteur de la région et particulièrement celles du secteur manufacturier qui comptent pour plus de la moitié du lot.

Josée Fortin croit que malheureusement certaines entreprises ne pourront pas traverser cette crise. C’est clair que certaines devront fermer leurs portes de façon définitive. La directrice générale croit aussi que les licenciements massifs sont à prévoir au cours des prochains jours.

Sherbrooke Innopole répète que son personnel est plus présent que jamais pour soutenir [les] entreprises. D’ailleurs, une rencontre est prévue lundi avec un avocat spécialisé en droit du travail, puisque l’organisme s’attend à recevoir de nombreuses questions à ce sujet. Une page destinée à la COVID-19 avec des informations pertinentes pour les entreprises a été créée sur leur site web.

L’organisme attend toujours l’annonce de diverses mesures des deux ordres de gouvernement pour venir en aide aux entreprises estriennes.

À la Société de développement économique de Drummondville, les inquiétudes sont grandes aussi. Le directeur général, Martin Dupont, souligne que Drummondville compte 600 entreprises manufacturières qui embauchent plus de 17 000 personnes. Il ne remet toutefois pas en question la décision de la Direction de la santé publique et est convaincu que tous les employeurs suivront à la lettre les mesures décrétées par l’État.