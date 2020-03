Voyager par les livres en période de confinement

Cette sélection de livres est présentée en collaboration avec Les libraires  (Nouvelle fenêtre) .

Chroniques de Jérusalem (Nouvelle fenêtre)

Guy Delisle (La Pastèque)

La couverture du livre Chroniques de Jérusalem, de Guy Delisle Photo : Delcourt

« Suivant sa femme qui travaille pour Médecins sans frontières, Guy Delisle part vivre à Jérusalem en compagnie de leurs deux enfants. Il s’adapte à cette ville chargée d’histoire, il y décrit son quotidien et son voisinage sans jugement et avec une observation fine. Avec son humour et son regard si particulier qui sait s'intéresser aux petits détails, Guy Delisle nous livre dans cette bande dessinée une vision de Jérusalem au quotidien. »

Marie-Hélène Vaugeois, Librairie Vaugeois (Québec)

Sur la ligne de feu (Nouvelle fenêtre)

Jean-François Lépine (Libre Expression)

La couverture du livre Sur la ligne de feu, de Jean-François Lépine Photo : Libre Expression

« Sur la ligne de feu est bien plus qu’une biographie. C’est aussi une histoire politique des 40 dernières années. C’est l’évolution, plutôt la “dévolutionˮ du métier de journalisme et de Radio-Canada. En fin de compte, il s’agit d’une lecture passionnante et indispensable pour qui veut comprendre notre monde aujourd’hui. »

Jean-Philip Guy, Librairie du Soleil (Ottawa)

Partir pour raconter (Nouvelle fenêtre)

Michèle Ouimet (Boréal)

La couverture du livre Partir pour raconter, de Michèle Ouimet Photo : Boréal

« Pour avoir lu plusieurs des papiers de Michèle Ouimet parus dans La Presse, je connais sa plume, j’apprécie sa rigueur et son intransigeance, je saisis ses non-dits qui témoignent de sa colère autant que de son humanisme. Maintenant retraitée, elle revient ici sur ses reportages qui l’ont menée ailleurs, là où la guerre sévissait. Du Rwanda au Liban, de l’Afghanistan à la Syrie, isolée au milieu d’hommes hostiles, la journaliste s’expose dans ces textes où elle dévoile ses peurs et ses moments de découragement, sa ténacité et ses limites. Sans complaisance, elle nous parle des dessous de son métier avec beaucoup d’humilité. Une lecture passionnante, vraiment. »

Chantal Fontaine, Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

Les États-Unis du vent (Nouvelle fenêtre)

Daniel Canty (La Peuplade)

La couverture du livre Les États-Unis du vent, de Daniel Canty Photo : La Peuplade