Des enseignants devenus livreurs pour aider

Alors que la Terre semble avoir cessé de tourner, Pierre-Alexandre et Mathieu Tremblay fonctionnent à plein régime. Ils sillonnent sans relâche les allées des épiceries et des pharmacies pour ceux qui ne peuvent le faire.

On était tannés un peu d'être sur notre divan à attendre que les journées passent. Donc, on s'est parlé. On s'est dit : "On va aller aider les gens qui en ont vraiment besoin".

Pierre-Alexandre Tremblay, Aide aux commissions/livraisons Chicoutimi