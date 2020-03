9 nouveaux cas de COVID-19 en Mauricie-Centre-du-Québec

11 cas ont été diagnostiqués en Mauricie et cinq au Centre-du-Québec. De ce nombre, un seul patient a été admis aux soins intensifs au CHAUR, les autres sont à la maison en confinement et sont considérés comme des cas légers, selon le CIUSSS MCQ.

Le bilan des cas de COVID-19 recensés en Mauricie et au Centre-du-Québec est passé à 16, soit 9 de plus que dimanche .

Parmi les nouveaux cas, deux sont des employés d'IDE Trois-Rivières.

La direction de la santé publique ne précise pas l’âge des patients, mais indique que la majorité est âgée de 40 ans et plus. On ne rapporte aucun cas dans des résidences pour personnes âgées de la région.

Un début de transmission communautaire est observé dans le secteur de Shawinigan, c’est-à-dire que la source d’exposition n’a pas pu être identifiée.

Le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) a été désigné comme établissement pour les hospitalisations des personnes infectées et pour les soins intensifs.

Assez de matériel médical

Le CIUSS MCQ travaille à acquérir le matériel en nombre suffisant pour palier à une augmentation du nombre de cas. Pour le moment, ce sont 15 personnes qui peuvent être traitées en même temps aux soins intensifs. La région contre un total de 475 lits disponibles pour accueillir les patients dans les différents établissements. 150 autres devraient s’ajouter dès mardi matin.

Concernant le dépistage, c’est près de 1 000 personnes qui ont pu faire un test au cours de la dernière semaine dans les centres de prélèvement de la région pour une capacité de 7 000 par semaine. La direction de la santé publique indique qu’on pourrait procéder à un élargissement des critères pour procéder à un dépistage au cours des prochains jours.

Au Québec

Le nombre total de cas de COVID-19 au Québec est désormais établi à 628.

Québec annonce par ailleurs la fermeture jusqu'au 13 avril de tous les commerces et entreprises du Québec, à l'exception des services essentiels.

On met le Québec sur pause , a résumé le premier ministre lors de son point de presse quotidien, lors duquel il a aussi affirmé que la transmission communautaire de la COVID-19 était désormais présente au Québec.

François Legault avait prévenu les Québécois, dimanche: avec la hausse des tests de dépistage, le nombre de cas d'infection à la COVID-19 allait grimper significativement.

D'après les informations d'Amélie Desmarais