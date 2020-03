Après 24 cas, T.-N.-L. ferme les établissements de services personnels

Quatorze de ces nouveaux cas ont été recensés dans l’est de Terre-Neuve. La quinzième personne atteinte de la COVID-19 est originaire de la région du centre de la province.

En raison des nouveaux cas, la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald, annonce la fermeture de tout établissement de services personnels.

Les spas, les salons de tatouage, les salons de coiffure et les salons de bronzage sont désormais fermés.

La province ordonne aussi la fermeture des salles à manger de tous les restaurants. Les restaurants ne peuvent offrir que des repas à emporter.

Les seuls magasins qui peuvent rester ouverts sont les commerces vendant des produits essentiels, y compris la nourriture, les médicaments, le pétrole, l’électronique et les produits d’animalerie.

Un employé de Postes Canada

Un porte-parole de Postes Canada a confirmé lundi qu'un employé qui travaille au centre de tri de Postes Canada à Saint-Jean a contracté la COVID-19. Il s'agit pour l'instant d'un cas présumé.

Postes Canada a indiqué dans un courriel que les employés qui travaillent dans l'établissement ont été informés et renvoyés à la maison.

De plus, le courrier et les colis ne seront pas distribués à Saint-Jean et à Mount Pearl lundi.

Nous continuerons à évaluer la situation et à fournir de nouvelles mises à jour , peut-on lire dans le courriel.

« Un point critique »

La situation a atteint un point critique , explique le premier ministre Dwight Ball. Il n’a jamais était plus important d’adopter ces mesures.

Ce n’est pas un feu jaune, c’est un feu rouge. On demande aux gens d’être plus responsables , ajoute-t-il.

Dwight Ball a averti vendredi que les entreprises, par exemple des entreprises de construction, qui ne respectent pas les consignes entourant la distanciation sociale sont passibles de sanctions.

Si l’employeur ne respecte pas les règles, [...] on fermera le chantier de construction , affirme-t-il.

La semaine dernière, la province a annoncé des sanctions sévères pour les entreprises et les résidents qui ne se conforment pas aux restrictions établies pour protéger la population. Cependant, selon M. Haggie, aucune amende n’a encore été infligée.

Fermeture des foyers de soins de longue durée

Terre-Neuve-et-Labrador avait annoncé, lundi en matinée, l’interdiction de visites aux foyers de soins de longue durée, une décision réclamée par le syndicat NAPENewfoundland and Labrador Association of Public and Private Employees , qui représente les travailleurs de ces établissements.

Le ministre Haggie indique que la province hésite à prendre cette mesure à cause de la détresse que ça va causer . Il se désole que les établissements soient probablement fermés aux visiteurs pendant des mois.

La seule approche responsable et sécuritaire est de présupposer qu’il n’est pas sécuritaire de sortir de la maison , prévient le ministre de la Santé, John Haggie.

Malgré l’augmentation importante du nombre de cas dans la province, le ministre Haggie se veut rassurant. M. Haggie rappelle que jusqu’à maintenant, tous les individus infectés n’ont pas de symptômes sévères et ont été traités à la maison.

Après cinq ans comme premier ministre de la province, Dwight Ball avoue avoir été confronté à de nombreux défis, mais aucune situation n’est comparable.

Des mesures sans précédent à T.-N.-L.

M. Ball rappelle, par exemple, les mesures « extrêmes » annoncées pour contrôler la frontière provinciale.

Ce sont des mesures extrêmes qui n’ont jamais été prises, à ma connaissance, dans la province , indique-t-il.

La province a annoncé vendredi qu’elle allait établir des contrôles aux aéroports de Saint-Jean et de Happy Valley-Goose Bay, et au terminal de Marine Atlantique, à Port aux Basques. Après trois jours de préparation, le personnel de sécurité est maintenant à l’oeuvre, selon M. Ball.