Le Canada et le coronavirus : Ottawa hausse le ton, les provinces aussi

Alors que Toronto décrète l'état d'urgence sanitaire, Ottawa débloque 5 milliards de plus pour venir en aide aux agriculteurs. Le Québec et l'Ontario ferment tous les commerces et entreprises non-essentiels. Selon l'avocat montréalais Dick Pound, les Jeux de Tokyo seront bel et bien reportés. Voici ce que vous devez savoir aujourd'hui.

Le gouvernement Trudeau prend une nouvelle série de mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus en versant notamment 5 milliards de dollars aux agriculteurs et ainsi que 192 millions de dollars pour la création et la production de vaccins au pays.

Pendant ce temps à Toronto, le maire de la ville a décrété lundi après-midi l’état d’urgence sanitaire, ce qui permettra à son administration de prendre des décisions sans avoir besoin d'un vote du conseil municipal.

Au Québec et en Ontario, les gouvernements intensifient les mesures de confinement et demandent à toutes les entreprises et les commerces qui ne sont pas jugés essentiels de fermer leurs portes au plus tard mardi soir. Au Québec, tous les commerces visés devront fermer pour au moins trois semaines, soit jusqu'au 13 avril.

Pendant ce temps, Ottawa poursuit ses efforts pour rapatrier les Canadiens qui se trouvent toujours à l’étranger. Lundi, le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a confirmé que trois avions d’Air Canada se rendront au Pérou cette semaine pour rapatrier des Canadiens. Des pourparlers sont aussi en cours pour ramener des Canadiens d'Espagne, d'Équateur, du Salvador, du Guatemala et du Honduras.

Report des Jeux olympiques

En ce qui a trait à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été,le CIO a pris la décision de reporter les Jeux de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus, avance l'avocat montréalais Richard Pound, qui est membre du comité. Rappelons que le Canada a annoncé dimanche qu'il n'enverrait aucun athlète aux Jeux de Tokyo s'ils devaient être tenus en juillet.

Le bilan

Le Canada compte maintenant plus de 2000 cas de COVID-19, 24 personnes en sont mortes et 112 personnes sont rétablies. Les deux provinces les plus touchées sont l’Ontario et le Québec.

Seul le Nunavut échappe encore à la pandémie pour le moment.

En rafale