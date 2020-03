COVID-19 : des minières réduisent leurs activités dans le Nord de l’Ontario

La mine Island Gold est située à environ 83 kilomètres au nord-est de Wawa.

Nous voulons protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs et des communautés. Communiqué Alamos Gold

L’entreprise explique que la moitié de ses effectifs proviennent de l’Ontario et du Québec, tandis que les autres habitent aux environs de la mine Island Gold.

Le camp minier est à Dubreuilville.

Pour ces raisons, nous avons décidé que le meilleur moyen de minimiser la propagation du virus est de suspendre temporairement nos activités à la mine, précise le communiqué.

Au cours des 14 prochains jours, Island Gold n’effectuera que des travaux d’entretien à la mine et un petit groupe d’employés seulement seront sur place.

Mine Detour Lake

Un important camp minier loge habituellement les travailleurs.

Seulement près de 300 employés, environ le tiers de la force ouvrière, resteront sur place pour effectuer les travaux essentiels.

Réponse à la COVID-19

Kirkland Lake Gold confirme que pour l’instant il n’y a aucun cas du virus au sein de son entreprise.

Elle a mis sur pied une série d’initiatives en santé et sécurité.

Les employés se font tester avant d’être admis sur un site, les mesures d’hygiène et la distanciation sociale sont aussi de mise , précise le communiqué.

Nous continuerons à produire à des niveaux inférieurs , dit Kirkland Lake Gold.

Toutefois, la compagnie note qu’il est impossible pour l’instant d’estimer l’impact de la réduction des activités sur la production de Detour Lake en 2020.

La réduction des effectifs à la mine Detour Lake touche aussi les collectivités éloignées des Premières Nations et celles le long de la côte ouest de la baie James pour éviter la propagation du virus. Photo : Getty Images/Spencer Wynn

Mine Detour Lake

La mine, située à environ 185 km au nord-est de Cochrane, accueille habituellement environ 1100 travailleurs.

Seules les activités suivantes sont maintenues : Traitement en usine du minerai provenant de la mine à ciel ouvert et des réserves

Gestion des niveaux d’eau pendant le ruissellement printanier

Activités de gestion environnementale

Le personnel non essentiel a été renvoyé chez lui jusqu’au 30 avril.

Selon Kirkland Lake Gold, le risque accru représenté par l’éloignement de la mine Detour Lake et l’environnement du camp nécessite une réponse plus approfondie, d’où la décision de réduire le nombre de personnes nécessaires sur le site. Photo : Kirkland Lake Gold

La décision de Detour Lake Gold touche aussi les collectivités éloignées des Premières Nations et celles disséminées le long de la côte ouest de la baie James.

Pour les travailleurs touchés par les activités réduites, Kirkland Lake Gold accordera un congé payé de 14 jours ouvrables, soit l’équivalent d’un mois de salaire normal , précise le communiqué.

Glencore

La minière Glencore, qui gère notamment deux mines et une fonderie dans la région de Sudbury, précise elle aussi qu'il n'y a toujours eu aucun cas de coronavirus répertorié parmi ses travailleurs.

Nous continuons de suivre de près et de répondre aux événements entourant la pandémie de la COVID-19. Nous évaluons les risques et adaptons nos plans et actions en conséquence , indique une porte-parole dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Vale

Une porte-parole de Vale Canada, Danica Pagnutti, écrit qu'il n'y a pas de cas confirmé de COVID-19 parmi les employés de l'entreprise dans la région de l'atlantique nord.

Vale possède plusieurs installations dont Clarabelle dans le Grand Sudbury. Photo : CBC/Erik White

Nous mettons en place des procédures de dépistage des employés et avons renforcé les mesures de nettoyage dans l'ensemble de nos activités.

Des coordinateurs de pandémie ont également été affectés à chacun de nos sites pour s'assurer que des informations précises et à jour sont partagées avec nos employés. Danica Pagnutti, porte-parole de Vale Canada

Les employés qui peuvent faire du télétravail sont tenus de le faire, ajoute Mme Pagnutti.

Elle souligne aussi que Vale a proposé de faire un don de 500 masques à l'hôpital Horizon Santé-Nord.

Le gouvernement provincial

Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford, et son équipe ont communiqué dans les dernières semaines avec les entreprises minières de la province, selon ce qu'indique son attachée de presse, Sydney Stonier.

Nous avons encouragé toutes les exploitations minières à se conformer aux directives de distanciation sociale.