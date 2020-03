Coronavirus au Nouveau-Brunswick : 17 cas

Le Nouveau-Brunswick compte 17 cas, neuf confirmés et huit probables, d’infection à la COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Aucun nouveau cas n’a été annoncé par la province, dimanche. Les autorités de santé publique n’ont pas tenu de point de presse comme ceux présentés presque quotidiennement par la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef de la province, et par le premier ministre Blaine Higgs. Samedi, on rapportait six nouveaux cas.

Les passagers d’un vol Toronto-Moncton doivent s’isoler

Dimanche, l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé son troisième cas de COVID-19, chez une femme d’une vingtaine d’années qui se trouvait sur un vol entre Toronto et Moncton le 16 mars.

L’avion qui ramenait cette Prince-Édouardienne au Canada s’est posé à Toronto. Elle a ensuite pris le vol 3456 de WestJet vers Moncton.

Tous les passagers de cet appareil doivent se placer en isolement pour les 14 jours qui suivent ce vol, et communiquer avec le 811 (Télé-Soins) s'ils ressentent des symptômes de la maladie.

La voyageuse a ensuite fait la route entre Moncton et l’Île-du-Prince-Édouard seule en automobile.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un camion en route vers l'Île-du-Prince-Édouard approche un point de contrôle du coronavirus sur le pont de la Confédération le 22 mars 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Par ailleurs, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a informé le public samedi que toute personne qui tenterait d’entrer dans la province insulaire après avoir séjourné dans une autre province devrait observer une période d’isolement de 14 jours.

La province a érigé en fin de semaine des points de contrôle sur le pont de la Confédération, qui la sépare du Nouveau-Brunswick. Les visiteurs empruntant le pont seront questionnés sur leur santé.

Éloignement social et isolement : que faire en cas de non-respect?

Le Nouveau-Brunswick promet de réagir aux préoccupations croissantes de la population à l’égard des personnes ayant voyagé à l’extérieur du Canada et ne respectant pas les règles d’isolement à leur retour dans la province.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, le 21 mars 2020. Photo : Radio-Canada

Le problème risque d’être exacerbé dans les Maritimes avec la fin de la semaine de relâche et la question du rapatriement des retraités, communément appelés snowbirds, qui séjournent plusieurs mois dans des endroits comme la Floride.

Samedi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, avait promis que seraient déployées dimanche une ligne téléphonique et une adresse courriel permettant de rapporter aux autorités de santé publique les cas où des individus ou des entreprises ne respecteraient pas les directives d’éloignement social, ou les périodes d’isolement de 14 jours.

La province a depuis précisé que cette ligne téléphonique et cette adresse courriel devraient plutôt être en fonction lundi.