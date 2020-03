5 % des cas de COVID-19 au monde sont dans l'État de New York

Aux États-Unis, où on dénombre maintenant plus de 30 000 cas de la Covid-19 et 384 morts, de plus en plus d’États imposent des mesures de confinement. À New York, le système de santé croule sous le poids de milliers de personnes infectées.

Après les États de New York, de l'Illinois, du Connecticut et de la Californie, voilà que les États du New Jersey, du Tennessee, de l’Ohio et de la Louisiane ont ordonné dimanche des mesures strictes de confinement.

Plus de 84 millions d’Américains ont reçu l’ordre de ne pas quitter leur maison, sauf pour faire leur épicerie ou pour acheter des médicaments.

L'État de New York compte 5 % des cas au monde

Dimanche, le maire de New York a fait état de 114 morts et plus de 15 000 cas dans sa ville, soit le tiers de tous les cas aux États-Unis et environ 5 % des quelque 330 000 cas à travers le monde.

Environ 13 % des New-Yorkais atteints de la COVID-19 ont dû être hospitalisés.

Près d’une centaine d’employés du service de police de New York, dont 70 policiers, ont testé positif pour la COVID-19.

Des employés des aéroports d’Orlando et de New York ont également testé positif.

Une ambulancière arrive à une station de métro à Times Squares à New York. Photo : Reuters / Eduardo Munoz

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu'à partir de dimanche tous les travailleurs « non essentiels » devront rester chez eux et que tous les rassemblements seront interdits. Cet État a recensé plus de 11 000 cas et 56 décès.

M. Cuomo a affirmé dimanche que les mesures de confinement pourraient durer jusqu’à neuf mois et que 90 % de la population de son État serait infectée.

Il a par ailleurs exprimé sa frustration avec de nombreux New Yorkais qui ont continué à se rassembler au cours du weekend.

C’est une grave erreur. C’est insensible. C’est arrogant. C’est autodestructeur. C’est un grave manque de respect envers les autres. Il faut que ça cesse immédiatement. Ce n’est pas une blague. Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York

L’État du New Jersey a pour sa part recensé près de 2000 cas.

Un sénateur testé positif

Le sénateur républicain Rand Paul a annoncé sur Twitter qu’il avait contracté le virus, mais ne présente pas de symptômes.

Cette annonce fait craindre une propagation du virus au sein des membres du gouvernement. M. Paul a notamment participé à un dîner dimanche en compagnie de nombreux sénateurs. Le sénateur a également fréquenté dimanche un centre de conditionnement physique avec d’autres sénateurs.

« Tous les sénateurs [vont consulter un médecin », a indiqué le sénateur Mitt Romney.

Les gouverneurs et maires demandent l’aide de Washington

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo et le maire de New York, Bill de Blasio. Photo : Reuters / Andrew Kelly

Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a réclamé de l'aide au président américain pour obtenir plus d’équipement médical, particulièrement des respirateurs. Il a accusé Donald Trump de « ne pas avoir levé un petit doit pour aider les États. »

Je ne peux pas être plus clair. Si le président n'agit pas, des personnes qui auraient pu vivre vont mourir. Bill de Blasio, maire de New York

Andrew Cuomo a lui aussi plaidé avec le président Trump, demandant une intervention nationale.

« Actuellement, lorsque les États [commandent des équipements médicaux], nous sommes en concurrence avec d'autres États. J'essaie d'acheter des masques. Je suis en concurrence avec la Californie, l'Illinois et la Floride », a-t-il déclaré, ajoutant que les hausses de prix sont devenues un énorme problème pour les États.

Donald Trump a riposté en critiquant sur Twitter certains gouverneurs et des médias qui font retomber la responsabilité de leurs défaillances sur le gouvernement fédéral.

Dimanche après-midi, l'administration Trump était sur le point de finaliser avec le Congrès américain un plan de relance évalué à 1,6 billion de dollars.