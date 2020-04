Le Centre du Bonheur, de Mariklôde Tardi

Qui suis-je?

Née en 1982 dans Lotbinière, une des régions du terroir québécois, je suis la cadette d'une famille de trois enfants. Mon père enseignait les mathématiques et ma mère était technicienne en documentation, puis notaire. Dès mon jeune âge, j’ai démontré de l’intérêt pour les arts, le sport, l'environnement et ma communauté en m’impliquant dans diverses activités parascolaires. En 2000, je me suis inscrite au Collège Lionel-Groulx pour étudier au programme Arts et Lettres, profil art dramatique. Toutefois, mon humanisme m’a poussée à me réorienter et, un an plus tard, j’ai commencé des études collégiales en soins infirmiers au Collège Montmorency, où j’ai gagné la première place au concours Cégep en spectacle en tant qu'autrice-compositrice-interprète et le prix de l’étudiante s’étant la plus impliquée sur le plan socioculturel. À partir de 2004, j’ai exercé la profession d’infirmière, et ce, près d’une décennie. Réalisant les nombreuses failles du système de santé et les conséquences engendrées par les décisions politiques, je suis passée des hôpitaux aux CLSC pour enfin terminer cette carrière en tant qu’enseignante à la formation professionnelle des infirmières auxiliaires à la Commission scolaire de Montréal. Diplômée d’un certificat en communication en 2015 et d'un certificat en composition et rédaction française en 2018 à l’Université du Québec à Montréal, je termine présentement mes études de premier cycle au certificat en création littéraire de la même université.

Ma nouvelle en quelques mots

Dans un centre d'hébergement pour personnes âgées où tout se bouscule constamment, il peut parfois survenir de fâcheux incidents...

Ma source d’inspiration pour ce texte

Pour ce texte, je me suis inspirée de mes années à travailler comme infirmière dans les hôpitaux, de mes heures passées en stage avec ses étudiants dans les CHSLD et d'un fait divers trouvé dans un quotidien.

Les premières lignes de ma nouvelle

Les premiers rayons de l’aube commençaient à illuminer le plancher de l’aile est du Centre du Bonheur, un prélart couleur fourrure de hyène s’agençant mal aux murs vert menthe couverts à la demie supérieure par un papier peint imitant une quelconque idée d’art abstrait. Les mauve et rose pastel de la désolante fresque constituant l’arrière-plan des chérubins représentés sous forme de bibelots dollaramariens arrivaient mal à créer cette ambiance recherchée du havre de paix des derniers jours. Venant des tas de linges souillés disposés ça et là, les vapeurs d’ammoniac mêlées à celles de l’alcool, cette écœurante odeur de mouroir affligeait les proches des résidents et ajoutait à l’impuissance pesante doublée d’un sentiment de culpabilité qui en faisait des visiteurs rares. Extrait de Le Centre du Bonheur, de MariklôdeTardi

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.