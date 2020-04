La forêt ne te redonnera rien, d'Olivier Sylvestre

Qui suis-je?

Je suis né en 1982, je détiens un baccalauréat en criminologie ainsi qu’un diplôme d’écriture dramatique et je suis auteur et traducteur. Chez Hamac, j’ai fait paraître les textes noms fictifs, Le désert, et deux pièces, La loi de la gravité et Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire. Ma pièce La loi de la gravité est traduite en anglais et en allemand, et a remporté de nombreux prix en Europe. J’anime des ateliers d’écriture et fais de l’accompagnement dramaturgique.

Ma nouvelle en quelques mots

Il y a les forêts physiques et les forêts disparues, celles qu’on porte en soi bien après qu’elles ont été décimées, qui changent le cours de nos existences, et dans lesquelles on est poussés, tout chétifs qu’on soit. C’est l’histoire de ce jour-là, un tournant dans la vie d’un petit garçon qui doit affronter sa pire crainte, dans la forêt aujourd’hui disparue de Laval.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Toute mon enfance, la gang de gars qui se tenaient dans le parc de Bucarest, au spot à balançoires, me terrorisait. Je surveillais mes déplacements pour m’assurer de les croiser le moins possible, pour éviter leurs rappels incessants du fait que j’étais un petit garçon défectueux. J’ai voulu écrire cette histoire en me replongeant dans un événement qui aurait très bien pu se produire, une histoire dans laquelle le héros finit par grandir en jetant un regard nostalgique sur un passé traumatisant. Malgré les années qui s’accumulent, ces événements laissent des traces en nous qu’on doit continuer de combattre. J’ai voulu, en quelque sorte, écrire une ode à ce combat.

Les premières lignes de ma nouvelle

Il adorait se tenir dans le rayon de soleil, celui qui perçait entre les deux pans du rideau de la fenêtre de la chambre de ses parents, le matin. Il laissait couler la lumière sur son petit corps, entrer en lui, le chatouiller. Il avait dix ans à peine, pourtant il connaissait les plaisirs. Ça commençait comme un picotement, qui gonflait dans son ventre, une racine qui se désentortille pour prendre toute la place. Il avait baissé son pantalon une fois, pour voir ce que le soleil ferait sur ses fesses, sur son sexe d’enfant. Sa grande sœur l’avait attrapé et lui avait crié de se rhabiller. Il lui avait demandé « c’est quoi, ça? », en pointant ce qui se dressait dans le soleil, comme une branche qui veut aller chercher sa nourriture. « Va demander à papa… », elle lui avait répondu. Extrait de La forêt ne te redonnera rien, d'Olivier Sylvestre

