Qui suis-je?

Je suis native du village de Normandin, au Lac-Saint-Jean. Je vis maintenant à Québec. J’ai grandi très près de la nature et des grands espaces. Diplômée de l’Université du Québec à Chicoutimi en science politique, en histoire et en gestion des ressources humaines, j’ai aimé très tôt l’écriture, qui est toujours demeurée un moyen d’expression privilégié. Déjà à l’adolescence, j’écrivais des histoires, des poèmes, qui restaient dans mes tiroirs. L’écriture m’a toujours donné l’impression de m’envoler. Passionnée par l’être humain, je m’intéresse, entre autres, au développement personnel, à la lecture et à l’histoire. J’affectionne particulièrement les romans et les films historiques. Mes voyages m’ont surtout menée vers les berceaux de la civilisation. Je caresse les projets d’aller marcher dans les vestiges de Pompéi et de me mettre à l’écriture d’un livre.

Ma nouvelle en quelques mots

La drabe raconte l’histoire d’amour abracadabrante d’une femme avec un manipulateur connu sur Internet au début des années 2000.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai été inspirée par une histoire vécue et par la lecture du livre d’Isabelle Nazare-Aga, Les manipulateurs et l’amour (Édition de L’Homme, 2004).

Les premières lignes de ma nouvelle

Ils se connurent sur Internet au début de mars 2001. Ils échangèrent pendant un mois avant de se rencontrer, en amis. Un appel de lui, un vendredi soir vers 20 h, et les voilà dans un bar tranquille à 21 h. Pourvu d’un certain charme, il était très grand, mince, avec le teint un peu basané. Il avait 47 ans. Elle était plus petite d’une tête, jolie, avec un corps mince et souple, le teint diaphane. Elle avait 44 ans. Après 30 minutes, il lui tenait les mains et semblait prêt à l’embrasser. Extrait de La drabe, de Lynn Sénéchal

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.