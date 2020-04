Qui suis-je?

Je suis née à Montréal, et j’y vis toujours. Je suis l’autrice d’un recueil de nouvelles (Nuageux dans l’ensemble, 2015) et d’un roman (Labeur, 2017), tous deux parus aux Éditions de la Pleine Lune et écrits, à l'époque, sans plan et aux aurores. Depuis le 15 février 2019, un plan tranquillement se dessine, et ma séance d'écriture s'est rallongée au-delà de midi.

Ma nouvelle en quelques mots

Fin juillet, Split Landing, en pleine canicule : une chasse à l'homme s'amorce pour retrouver deux adolescents, soupçonnés de meurtres. Certains habitants, envahis par la peur, vont s'enfermer dans leur maison; d'autres, galvanisés par elle, vont sortir dans la nature, téméraires, pour affronter la menace.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Les nouvelles du matin, été 2019. On apprend que des meurtriers, dans l'ouest du pays, sont en fuite. Le New York Times publie une photo saisissante de l'endroit, où sont déployés drones, chiens renifleurs et policiers. Sur cette photo, on aperçoit une route de terre isolée, une forêt dense qui la borde, un ciel gris acier. À partir de cette image, source première d'inspiration pour ce récit, s'élaborera une certaine idée de la peur.

Les premières lignes de ma nouvelle

C’est un été de folle canicule et de crimes irrésolus. D’est en ouest du pays, sur une superficie déconcertante de dix millions de kilomètres carrés – couverte de quantité de lacs, d’une poignée d’assassins et de végétations touffues, jaunies –, les gens ont fermé les fenêtres de leur maison, tiré les rideaux poussiéreux, verrouillé les portes et installé de puissants climatiseurs qui, par un subtil effet d’ironie, refroidissent leurs angoisses tout en réchauffant davantage l’extérieur. Extrait de Fin juillet à Split Landing, de Julie Bouchard

