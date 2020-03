Fermées jusqu’au 1er mai : ce que vous devez savoir sur les écoles en Outaouais

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a déclaré que les parents d'élèves pourront se rendre dans les écoles, sur invitation, pour récupérer des manuels scolaires, ainsi que des effets personnels, tels que des lunettes ou des vêtements.

Selon le ministre, ce sont les directions des écoles qui vont coordonner la distribution du matériel scolaire et des objets personnels, tels que des lunettes ou des orthèses, avec beaucoup de prudence .

Manon Dufour est la directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs. Photo : Radio-Canada

À la Commission scolaire des Draveurs, les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ( EHDAAélèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ) seront priorisés, mais la directrice générale, Manon Dufour, souligne que ce n’est pas le temps de se présenter lundi matin. En mi-semaine prochaine, on devrait être capable d'avoir un horaire pour l'ensemble de nos écoles , a-t-elle précisé.

De son côté, la direction de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais a indiqué qu’elle espère pouvoir inviter des parents aux écoles de la commission d’ici la semaine prochaine, le temps de déterminer ce dont les élèves auront besoin à la maison et comment organiser la distribution.

Roberge dévoile un plan à trois étapes Aucun apprentissage proposé jusqu'au 31 mars Mise en ligne d’un site web le 30 mars par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avec des outils d'apprentissage non obligatoires Le 6 avril, une suggestion d'activités hebdomadaires sera acheminée à toutes les familles et tous les élèves par courriel ou par la poste.

La plupart des élèves passeront au prochain niveau, malgré tout

Selon le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, il est possible qu'on ouvre les écoles le 4 mai , a-t-il déclaré dimanche, en précisant que la décision serait prise dans le courant du mois d’avril.

Advenant le cas où on n'ouvre pas les écoles le 4 mai, on va demander aux enseignants de se baser sur des évaluations précédentes , a-t-il ajouté, en référence aux deux bulletins remis depuis le début de l'année scolaire pour cette décision.

Nadine Peterson est la directrice générale de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Pour la directrice générale de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Nadine Peterson, les enseignants devraient avoir des traces suffisantes pour porter un jugement sur la réussite des élèves. Cette dernière précise toutefois que la troisième étape est toujours très importante dans le cheminement scolaire d’un enfant, parce que, souvent, ceux qui ont des difficultés mettent les bouchées doubles et font du rattrapage pour passer leur année scolaire .

Le premier ministre Legault a aussi déclaré qu’il n'y aurait pas d’examen ministériel cette année compte tenu de la perturbation de l'année scolaire.

Pour nous, ce sont des outils importants de régulation , déplore la directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs, mais celle-ci souligne que les matériaux d'apprentissages qui seront fournis par le ministère et les commissions scolaires feront en sorte qu' on va s’assurer d'être sur le programme .

Collaboration entre les commissions scolaires de l’Outaouais

Si le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur fournira du matériel qui aidera à scolariser des élèves québécois à la maison, les commissions scolaires de la région collaborent déjà pour se partager leurs ressources en ligne.

On travaille avec les autres directions générales et on accentue cette collaboration-là à partir d'aujourd'hui , a lancé Mme Dufour. Elle ajoute que certaines commissions scolaires plus petites pourraient avoir besoin d'aide. Il y a des commissions scolaires qui sont plus petites que la nôtre. Je pense au Hauts-Bois-de-l'Outaouais, qui ont moins de moyens pour déployer des ressources éducatives .

On va continuer à échanger. L'idée est d'être en complémentarité. Manon Dufour, directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs

Pour Mme Peterson, les commissions scolaires de l’Outaouais se doivent de travailler de concert pour ne pas envoyer des messages différents aux parents.