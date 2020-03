Coincés sur un bateau de croisière, un couple gatinois fait le suivi de ses patients

Coincés sur le bateau de croisière Celebrity Eclipse en Amérique du Sud depuis le 15 mars, l'ancien directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de l'Outaouais, le Dr Guy Morissette, et sa femme Chantal Aubry, infirmière, ont trouvé des moyens pour faire le suivi de leurs patients à distance.

Dimanche dernier, le couple gatinois, en croisière depuis le 1er mars, devait se rendre au port de San Antonio au Chili pour aller à l'aéroport de Santiago. Une heure avant l'accostage, ils apprenaient la fermeture du port de San Antonio.

Le Celebrity Eclipse est resté au large jusqu’à ce que le gouvernement chilien prenne la décision d’autoriser le ravitaillement du bateau en essence, en nourriture et en médicament au port de San Antonio.

Chantal Aubry et le Dr Guy Morissette sont coincés sur le bateau de croisière Celebrity Eclipse en Amérique du Sud. Photo : Radio-Canada

Depuis samedi soir, le bateau de croisière est en route vers San Diego aux États-Unis. Si tout se passe comme prévu, le couple devrait atteindre les berges américaines le 30 mars.

La Californie étant en confinement depuis jeudi, le couple ne sait pas quand il sera de retour au pays.

« Personne n’est malade ici »

Chantal Aubry s’est voulue rassurante en entrevue par visioconférence au Téléjournal Ottawa-Gatineau, dimanche.

Elle a souligné l’accès à une formidable équipe médicale à bord composée de deux médecins et d’au moins quatre infirmières et infirmiers.

Des tests sont effectués à bord du Celebrity Eclipse, malgré que les rassemblements ne soient pas interdits et que le port du masque ne soit pas obligatoire.

Faire le suivi des patients sur un bateau de croisière

Inquiets pour le suivi de leurs patients, le Dr Guy Morissette et sa femme Chantal Aubry ont identifié des moyens pour communiquer avec eux.

Leur clientèle regroupe des personnes âgées et vulnérables.

On fait un petit peu ce qu’on fait quand on n'a pas de journée de bureau actif quand on est en Outaouais. Chantal Aubry, infirmière

Le couple prend ses messages sur sa boîte vocale et retourne ses appels aux patients qui ont des questions ou des inquiétudes.

Quand on les rejoint, on répond à leurs questions, bien entendu, mais on va renforcer toutes les consignes que le gouvernement [...] demande aux gens , indique Mme Aubry.

Ils ont aussi accès aux dossiers électroniques de leurs patients.

Solidarité dans le milieu de la santé

Le Dr Morissette souligne la solidarité dans le milieu de la santé.

Il y a des barrières de collaboration entre les différentes professions qui se sont [...] estompées depuis une semaine. Dr Guy Morissette

Le couple dit pouvoir compter sur plusieurs partenaires de l’Outaouais étant actif dans le domaine de la santé depuis plus de 40 ans.

On a un médecin avec qui on travaille de près sur le terrain qui nous a offert de voir de nos patients qui avaient vraiment besoin. Dr Guy Morissette

Des infirmières du CLSC Centre local de services communautaires les ont aussi contactés pour prendre en charge certains de leurs patients.

Avec les informations de Daniel Bouchard