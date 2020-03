COVID-19 : fini les parties de cartes et les partys « clandestins », dit le SPS

Le directeur du SPS, Danny McConnell, compte toutefois sur la collaboration du public pour ne pas « avoir à se rendre là ».

S.v.p. n'amenez pas votre service de police à être obligé d'appliquer des moyens de coercition. Ce qu'on veut, c'est collaborer. On va enseigner, on va éduquer... on est avec vous... On ne va pas systématiquement donner des constats, mais c'est prévu dans la loi.

Danny McConnell, directeur du SPS