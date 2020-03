Covid-19 : ce que vous devez savoir en Abitibi-Témiscamingue

Les enfants resteront à la maison encore quelques semaines de plus. Le gouvernement du Québec prolonge la période de fermeture des écoles et des services de garde de la province jusqu'au 1er mai. À la maison, les élèves auront accès à des activités pédagogiques développées par le ministère de l'Éducation dès le 30 mars.

Fermeture des centres d'achat

Une autre mesure a été annoncée cette fin de semaine, les centres d'achat doivent fermer à compter de minuit dimanche, et ce, jusqu'au 1er mai. Les épiceries, les pharmacies et les succursales de la SAQ demeurent ouvertes.

Plusieurs commerçants avaient déjà réduit leurs heures d'ouverture ou fermé leurs portes temporairement dans la région. Sur la quinzaine de magasins au Carrefour La Sarre, un seul était encore ouvert dimanche à l'exception de l'épicerie et de la pharmacie.

Les magasins ayant une porte qui mène à l'extérieur pourront continuer leurs activités.

Le service de livraison reste l'option recommandée puisque les salles à manger de restaurants ne peuvent plus accueillir les clients.

Fermeture des salons de coiffure et d'esthétique

C'est compliqué parce que c'est à peu près impossible de respecter la norme du 1 à 2 mètres, donc on demande aussi la fermer les salons de coiffure et les salons d'esthétique , a mentionné le premier ministre François Legault lors du point de presse dimanche.

Ces annonces visent à protéger la santé des Québécois, et se feront sentir dans les poches des entrepreneurs.

Faites en sorte de rester chez vous tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas de revenus pendant longtemps, chez nous dans le Salon on est les deux, ma conjointe et moi, alors plus vite ça passe, plus les gens vont rester chez eux, plus ça va arrêter vite, plus on va pouvoir recommencer à travailler vite , demande Jean-Sébastien Lacombe, propriétaire du Studio Bob et Pine.

Ça va bien aller

En Abitibi-Témiscamingue comme dans d'autres régions, des arcs-en-ciel dessinés par des enfants apparaissent.

Alors que les rues sont de plus en plus désertes, les arcs-en-ciel font leur apparition sur les fenêtres de résidences ou de commerces comme le Joubec. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Les familles partagent leurs œuvres sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #Çavabienaller. Une initiative pour briser l'isolement en ces temps de pandémie, qui donne un peu de vie dans les rues désertes.