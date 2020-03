Le Manitoba reporte de deux mois la date de paiement des impôts pour les PME

Face à la crise du coronavirus, le premier ministre du Manitoba Brian Pallister a annoncé dimanche que les petites et les moyennes entreprises de la province auront deux mois supplémentaires pour le paiement de leurs impôts.

Cette mesure touche uniquement les entreprises dont les versements mensuels ne dépassent pas 10 000 $.

Selon le gouvernement plus de 95 % des entreprises du Manitoba sont de petites ou moyennes tailles. Celles-ci ont besoin de plus de temps et de flexibilité en ce moment de pandémie de la COVID-19.

Cette mesure pourrait aider plus de 20 000 entreprises au Manitoba, indique le premier ministre Brian Pallister.

Les entreprises manitobaines font face à une situation économique difficile causée par la pandémie de COVID-19. Certaines entreprises peuvent avoir besoin d’utiliser l’argent de leurs impôts à d’autres fins et nous voulons leur offrir cette flexibilité , inique Brian Pallister.