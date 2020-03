Des lettres pour les aînés dans le but de briser l’isolement

Il faut dire que ces jours-ci, c’est le calme plat à la résidence La Liberté, de la rue Chavigny. Tout un contraste avec un dimanche ordinaire, où normalement, la visite afflue.

On suit de façon stricte les recommandations de la Santé publique. Personne n’entre, sauf pour déposer à l’entrée des effets destinés aux résidents.

Toute la semaine, on l’a vu. Habituellement, on a des visiteurs constamment pour les résidents, c’est au point mort , constate Nancy Comtois, directrice de l’hébergement de la résidence.

On avait envie de mettre en place quelque chose de plus joyeux, une façon de permettre aux répondants et aux résidents d’être en contact.

Nancy Comtois, directrice de l’hébergement de la résidence La Liberté