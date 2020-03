À l’Université d’Ottawa, c’est le dernier jour pour quitter les résidences

C’est jour de déménagement ce dimanche dans les résidences de l’Université d’Ottawa. Des étudiants et leurs parents ont vidé les chambres, souvent à contrecœur. Ils se posent des questions sur la suite de l’année universitaire, alors que des cours en ligne ont été mis en place.

L’Université d’Ottawa a demandé vendredi dernier à ses étudiants de quitter les résidences universitaires, à l’exception des étudiants internationaux et de ceux qui se trouvent dans des circonstances particulières.

Hanna Gauthier vient de Sturgeon Falls, mais cette étudiante de première année en administration publique était ravie de vivre en résidence à l’Université d’Ottawa.

Hanna Gauthier, étudiante en première année à l'Université d'Ottawa, doit quitter sa résidence à cause de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

J’ai vraiment aimé ça, vivre en résidence. Ma colocataire est devenue ma meilleure amie [...] on a appris qu’on devait partir vendredi dernier. Ça va être très différent, j’ai de la misère à faire mes devoirs à la maison et mes amis sont là, donc il va falloir prioriser mon temps , indique l’étudiante.

Molly Schrader s’apprête quant à elle à ramener toutes ses affaires à Peterborough. Je suis triste de quitter le campus. Je ne pensais même pas rentrer à la maison cet été , maintenant je ne sais pas ce que je vais faire , explique-t-elle.

Plusieurs étudiants se sont dits rassurés de rentrer chez eux, alors que la COVID-19 ne cesse de s’étendre.

Déménager en période de COVID-19

Pour ces étudiants et leurs familles, ce n’est pas une période facile pour quitter une résidence, surtout qu’ils n’ont eu que quelques jours pour s’y préparer.

Ce père de famille est venu de Toronto pour aider sa fille à vider sa résidence. Photo : Radio-Canada

On a dû tout laisser à Toronto, faire des plans pour nos autres enfants, venir ici pour prendre toutes les affaires de notre fille. On a pris une chambre d’hôtel, mais tout est fermé autour , expliquent John Labelle et Tanya Huizinga.

Le défi des cours en ligne

Les enseignants de l'Université d'Ottawa ont dû rapidement trouver des stratégies afin de poursuivre leurs leçons virtuellement depuis mercredi. Si la courbe d'apprentissage varie d'un professeur à l'autre, ils s'inquiètent surtout pour le sort de leurs étudiants.

Ils sont sous énormément de stress, donc j'essaie de maintenir un contact régulier, que ce soit par email ou par des sessions zoom, des contacts variés, différentes façons pour qu'ils sachent que je suis là , indique Anne Lévesque, professeur adjointe à la Faculté de droit.

À lire aussi : L'Université d’Ottawa demande aux étudiants de quitter les résidences universitaires

Selon Colin Montpetit, professeur adjoint à la Faculté des sciences, les étudiants apprennent ainsi à gérer leur temps. Ensemble, on a discuté des stratégies qu'on pourrait mettre en place pour assurer une discipline , dit-il.

Une pétition pour changer la façon de donner des notes

C'est avec ces préoccupations en tête que des étudiants des universités d'Ottawa et Carleton demandent aux recteurs de considérer de nouvelles façons de donner des notes. Les signataires d'une pétition souhaiteraient une mention de réussite ou d'échec seulement, plutôt que d'avoir un pourcentage.

J'ai fait la pétition pour donner aux étudiants la même chance, la même opportunité de contrôler un peu leur situation académique , justifie l'instigatrice de la pétition, Maria Khorkhordina.

Avec les informations de Kim Vallière