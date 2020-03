T.N.-O. : l’annulation des rassemblements conseillée pour freiner le coronavirus

Afin de prévenir davantage la propagation du nouveau coronavirus dans les Territoires du Nord-Ouest, l'administratrice en chef de la santé publique recommande dès dimanche aux particuliers et aux organisations d’annuler tout rassemblement, quel que soit sa taille ou le nombre de participants.

L’avis concerne aussi bien les offices religieux, y compris les funérailles et les mariages, que les carnavals, les festivals de printemps et les fêtes municipales. Il s’applique aussi, sans s’y limiter, aux jeux de bingo, les centres récréatifs et les piscines.

Pas de salons de coiffure

Dans son communiqué, l’administratrice recommande également la fermeture de certains commerces, car leurs activités ne permettent pas d’assurer un éloignement social adéquat. Il s’agit entre autres des voyagistes, des cinémas, des théâtres, des musées, des gymnases, des bars, des salons de coiffure, des salons de manucures ainsi que des restaurants proposant un buffet.

Elle précise que l’éloignement social correspond à 2 mètres entre chaque personne. Les gens doivent aussi restreindre le nombre de personnes avec lesquelles elles entrent en contact.

Samedi, un premier cas de la COVID-19 a été confirmé dans les T.N.-O.