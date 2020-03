À 91 ans, un ancien journaliste informe les aînés de sa résidence

À 91 ans, l'ancien journaliste Rosaire Pelletier reprend l'antenne. Il est à la barre d'une capsule d'information quotidienne pour les quelque 150 locataires de sa résidence pour aînés d'Alma.

Dans une capsule quotidienne, il interviewe le directeur de la résidence Daniel Beaulieu pour informer les locataires des mesures de précaution en place.

Il y voit un moyen de rassurer les aînés qui doivent s'isoler sans recevoir la visite de leurs proches.

C'est un moyen de sentir que la chaîne est toujours là et qu'il y a des gens qui s'occupent de tout le monde finalement. Il y a moyen de s'en sortir dans un mode de vie qui n'est pas celui que nous apprécions normalement , précise Rosaire Pelletier.

Rosaire Pelletier fait une entrevue chaque jour avec le directeur de la résidence Daniel Beaulieu. Photo : Courtoisie

En plus de garder les gens au courant, Rosaire Pelletier a trouvé comment mieux faire passer une partie de ses journées.

Je dois dire que c'est un excellent moyen de me sortir de la solitude de la quarantaine. Rosaire Pelletier, ancien journaliste

La coordonnatrice des loisirs, Joanie Audet, se cache derrière la caméra. Elle est devenue en charge du numérique dans la résidence.

Les gens aiment être au courant. On va passer les chefs de service pour parler de leur réalité et je pense que les résidents apprécient beaucoup , Joanie Audet.

La résidence propose d'ailleurs aux familles des rendez-vous vidéos avec leurs parents.

Une résidence d'Alma organise des discussions vidéos avec les aînés et leur famille. Photo : Courtoisie