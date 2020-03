COVID-19 : des lumières de Noël rallumées en guise de solidarité

C'est le cas de Michael et Linda Semczyszyn de Kapuskasing.

Le couple dit avoir imité une pratique de gens en isolement ailleurs dans le monde.

Lorsqu'on a vu ça, on a décidé de les rebrancher pour donner de l'espoir et pour donner un peu de positif aux gens qui sont inquiets et incertains face à la situation qu'on vit.

Linda Semczyszyn, résidente de Kapuskasing